Estas son las playas más bonitas del mundo en 2026: el primer lugar está en México y no te la puedes perder

Si estás pensando en tus próximas vacaciones, quizá sea momento de considerar playas de arena blanca y paisajes que parecen sacados de una película. El mundo está lleno de rincones costeros que destacan no solo por su belleza, sino también por los ecosistemas que los convierten en lugares únicos.

En 2026, México figura entre los destinos que merecen atención gracias a un rincón del Caribe que reúne manglares, vegetación tropical y un mar de tonalidades turquesas. Pero no es el único lugar que vale la pena conocer: desde las costas mediterráneas hasta el océano Pacífico, estas diez playas ofrecen razones suficientes para ser un destino inolvidable.

10 playas que vale la pena conocer en 2026

1. Isla Pasión, México: ¡orgullo mexicano!

Al norte de Cozumel, Isla Pasión destaca por su arena clara, sus aguas transparentes y los manglares que rodean buena parte del paisaje. Su entorno natural es uno de sus mayores atractivos, especialmente para quienes buscan una experiencia caribeña lejos de las grandes zonas hoteleras.

Es una alternativa para redescubrir el Caribe mexicano y recordar que algunos de los paisajes más extraordinarios del planeta están a unas horas de casa.

2. Elafonisi, Grecia: una playa de arena rosa

En la isla de Creta, Elafonisi llama la atención por sus tonos rosados, sus dunas y una laguna poco profunda que se forma entre la costa y un banco de arena. El color de la playa y sus formaciones naturales crean una estampa muy distinta a la de los destinos mediterráneos más conocidos.

Además, es un espacio natural protegido, por lo que su atractivo va más allá de las fotografías.

3. Balos Lagoon, Grecia: una laguna entre montañas

También en Creta, Balos Lagoon combina aguas poco profundas con un paisaje de colinas rocosas. La mezcla de colores del mar y el relieve de la zona le da una apariencia singular.

Su entorno sirve de refugio para distintas especies de aves y fauna marina, por lo que también resulta interesante para quienes disfrutan del turismo de naturaleza.

4. Eagle Beach, Aruba: arena blanca y mar transparente

Con varios kilómetros de extensión, Eagle Beach es una de las playas más reconocidas de Aruba. Su arena fina, el agua cristalina y los árboles fofoti, famosos por sus troncos retorcidos, le dan una identidad propia.

La costa también es importante para la anidación de tortugas marinas, un motivo más para visitarla.

5. Playa de Falésia, Portugal: acantilados frente al Atlántico

En la región del Algarve, Playa de Falésia ofrece un escenario dominado por altos acantilados de tonos rojizos y ocres. El contraste con el azul del océano Atlántico y los pinares que coronan las formaciones rocosas la convierte en un destino especialmente atractivo para caminar junto al mar.

6. Banana Beach, Tailandia: una cala rodeada de selva

Ubicada en Phuket, Banana Beach combina arena clara, vegetación tropical y formaciones rocosas. Su silueta curva recuerda a una banana, de ahí su nombre, mientras que sus arrecifes y su vida marina suman atractivo para quienes buscan explorar los paisajes costeros del sudeste asiático.

7. La Jolla Cove, Estados Unidos: un tesoro del Pacífico

En San Diego, California, La Jolla Cove destaca por sus aguas esmeralda, acantilados y cuevas marinas. Bajo la superficie hay arrecifes, bosques de algas y una diversidad de especies que incluye pulpos, peces y leones marinos.

Es un destino donde el paisaje costero y la vida submarina comparten protagonismo.

8. La Pelosa, Italia: aguas tranquilas en Cerdeña

En la isla de Cerdeña, La Pelosa Beach ofrece aguas de tonalidades claras, dunas y vistas hacia la Torre della Pelosa. Las formaciones rocosas y la vegetación mediterránea completan el paisaje de esta playa italiana.

9. Manly Beach, Australia: naturaleza cerca de Sídney

A poca distancia del centro de Sídney, Manly Beach reúne arena dorada, acantilados y pinos de Norfolk. Su cercanía con la ciudad permite combinar una visita urbana con actividades junto al mar, mientras que la reserva acuática de Cabbage Tree Bay alberga una notable variedad de especies marinas.

10. Boulders Beach, Sudáfrica: una playa para observar pingüinos

En la península del Cabo, Boulders Beach ofrece un paisaje diferente al de las playas tropicales: enormes rocas de granito, arena clara y una colonia de pingüinos africanos.

La presencia de estas aves, cuya conservación es prioritaria, convierte al lugar en un destino especial para observar fauna en su entorno natural.

Más allá de cuál encabece tu lista, hay algo que comparten las llamadas playas más bonitas del mundo: su atractivo no se limita a la arena y al mar. Sus ecosistemas, su fauna y sus paisajes las convierten en lugares que vale la pena conocer y proteger.