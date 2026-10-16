Día del Pan de Dulce: Así puedes conseguir una pieza gratis en La Esperanza este viernes 16 de octubre

Día Mundial del Pan Esperanza y El Globo anuncian sorpresas para este Día del Pan de Dulce.

El alimento esencial de la merienda mexicana celebra este 16 de octubre su existencia. Exactamente lo que piensas, ¡hoy es el Día del Pan de Dulce!

Por lo tanto, la dieta tendrá que esperar un día más, especialmente tras el anuncio de las panificadoras líderes del país, Esperanza y El Globo, respecto a sorpresas que ofrecerán a sus clientes y clientas en el transcurso de este viernes.

Día Mundial del Pan: ¿por qué en México se celebra también al Pan de Dulce?

El Día Mundial del Pan se conmemora cada 16 de octubre, fecha establecida por la Uniñon Internacional de Panaderos y Confiteros (UIBC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para coincidir con el Día Mundial de la Alimentación.

La celebración surge para conmemorar uno de los alimentos más antiguos de la humanidad, el pan, así como su papel fundamental en la base alimentaria de múltiples culturas.

Sin embargo, el contexto de México agrega una capa más a este sustento esencial del día a día al entrelazar la fecha con su profunda tradición de panadería artesanal: el Pan de Dulce, el cual incluye más de mil variedades, como conchas, orejas, cuernitos y los populares pan de muerto, que están de temporada este octubre.

En septiembre de 2026, los saberes y prácticas del pan de dulce tradicional fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, reforzando su valor como símbolo de identidad comunitaria.

La Esperanza regalará una pieza de pan de dulce gratis este 16 de octubre por el Día Mundial del Pan

La cadena mexicana de panadería y pastelería, Esperanza, anunció mediante redes sociales que celebrará este Día Mundial del Pan obsequiando una pieza gratis de pan de dulce.

Sin embargo, para obtener tu perfecto desayuno o merecida merienda este viernes 16 de octubre, tendrás que seguir los pasos siguientes:

Descarga o apre la aplicación móvil Esperanza .

. Crea una cuenta o abre tu sesión.

Sigue a @pastelerias.esperanza en Instagram .

en . Presenta tu beneficio desde la App Esperanza .

desde la . Muestra tu follow a la cuenta de la panadería en Instagram.

¡Y eso es todo! No necesitarás realizar compra extra, sin embargo, la cadena mexicana aclaró que sólo se regalará una pieza por persona.

¿Cuál es la promoción en El Globo por el Día Mundial del Pan?

A diferencia de La Esperanza, El Globo no detalló en qué consiste su promoción. No obstante, adelantó a sus clientes y clientas que está preparando “una sorpresa” para celebrar el Día Mundial del Pan, por lo que recomendó a su público seguidor a mantenerse al tanto de la información a través de sus cuentas oficiales.

Hasta el momento, la única promoción activa de El Globo son las figuras coleccionables de Día de Muertos que comenzaron a distribuirse en las sucursales del país desde el 6 de octubre hasta agotar existencias.

Estas temáticas figuras de porcelana van incluidas en la compra de un Pan de Muerto Familiar Tradicional, Chispas de Chocolate o Relleno de Nata. A su vez, destacaron que la colección no se vende por separado.