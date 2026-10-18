Día de Muertos 2026 en CDMX: descubre los cuatro destinos de la muerte mexica

Día de Muertos en Oaxaca Tres concursos para celebrar el Día de Muertos en Oaxaca

¿Sabías que, para los antiguos mexicas, no todas las personas llegaban al Mictlán después de morir? Su cosmovisión contemplaba distintos destinos según las circunstancias de la muerte, una creencia que podrá explorarse a través de arte, símbolos y experiencias sensoriales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026, el Palacio de la Autonomía de la UNAM será sede de Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica, un encuentro cultural que propone acercarse a las ideas prehispánicas sobre la muerte y conocer cuatro de los lugares que formaban parte de esta visión del universo.

¿Cuáles eran los cuatro destinos de la muerte mexica?

La experiencia contará con espacios temáticos dedicados a cuatro destinos que, de acuerdo con la cosmovisión mexica descrita por los organizadores, estaban relacionados con distintas formas de morir.

Mictlán: el inframundo al que llegaban quienes fallecían por causas naturales.

el inframundo al que llegaban quienes fallecían por causas naturales. Tlalocan: un lugar asociado con Tláloc, el agua, la fertilidad y la abundancia, vinculado con determinadas muertes relacionadas con estas fuerzas.

un lugar asociado con Tláloc, el agua, la fertilidad y la abundancia, vinculado con determinadas muertes relacionadas con estas fuerzas. Tonatiuhichan: la Casa del Sol, destino relacionado con los guerreros muertos en combate y las mujeres que fallecían durante el parto.

la Casa del Sol, destino relacionado con los guerreros muertos en combate y las mujeres que fallecían durante el parto. Chichihuacuauhco: un sitio mítico destinado a los niños que morían a temprana edad, donde un árbol extraordinario les proporcionaba alimento.

A través de estos espacios, el público podrá conocer relatos y símbolos que ayudan a entender cómo los mexicas concebían la muerte y su relación con el mundo, la naturaleza y lo sagrado.

¿Qué habrá en Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica?

Destinos Sagrados no se limitará a un recorrido visual. La entrada general permitirá visitar los cuatro espacios temáticos, acceder a una proyección audiovisual y conocer obras del artista plástico Alex Lerner, quien crea esculturas con cerillos de madera.

Su trabajo destaca por el cuidado con el que construye cada pieza. Entre sus creaciones se encuentra una representación inspirada en la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, elaborada con 3 mil 590 cerillos.

También habrá un espacio con artesanías, productos locales y gastronomía tradicional. Entre las propuestas anunciadas se encuentran cocina oaxaqueña, pan de muerto tradicional y vegano, chocolates, alebrijes, joyería y piezas artesanales inspiradas en el xoloitzcuintle.

Quienes busquen una actividad más inmersiva podrán elegir la Experiencia Ancestral, una sesión guiada de aproximadamente 40 minutos que combina sonidos, aromas, texturas e iluminación. Esta modalidad es opcional, tiene cupo limitado y requiere reservar un horario.

Cuánto cuesta entrar a Destinos Sagrados 2026?

Los organizadores ofrecen dos modalidades de acceso: la entrada general Raíces y Origen y la Experiencia Ancestral. Los precios de preventa y taquilla son los siguientes:

General Adultos

Preventa: $60

Taquilla: $80

General niños e INAPAM

Preventa: $40

Taquilla: $60

Experiencia Ancestra Adultos

Preventa: $120

Taquilla: $140

Experiencia Ancestral niños e INAPAM

Preventa: $80

Taquilla: $100

La entrada general incluye el recorrido, el espacio audiovisual, la exhibición de Alex Lerner, una postal-pasaporte conmemorativa, un boleto para la rifa y el acceso al área gastronómica y artesanal. La experiencia inmersiva incluye estos beneficios y la sesión sensorial guiada.

Fechas, horario y sede

Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, de 10:00 a 20:00 horas, en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en Lic. Primo de Verdad número 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para la Experiencia Ancestral, se recomienda llegar 20 minutos antes del horario asignado. La venta en taquilla estará sujeta a disponibilidad.

La propuesta es una alternativa para quienes desean conocer más sobre las creencias del México prehispánico durante la temporada de Día de Muertos, a través de un recorrido que combina historia, arte, gastronomía y expresiones culturales contemporáneas.