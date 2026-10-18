Accidente en misa en Guayaquil Cristo de Madera le quita la vida a sacerdote en plena misa en Guayaquil (Redes Sociales)

Uno de los momentos más trágicos para la comunidad católica sucedió durante una transmisión en vivo de una celebración litúrgica, un hecho que ha conmocionado profundamente a la feligresía religiosa y a miles de usuarios en redes sociales.

Durante una misa oficiada en Guayaquil, Ecuador, una pesada estructura religiosa se desplomó en pleno altar, provocando la muerte del sacerdote a cargo de la ceremonia.

¿Cómo ocurrió el fatal accidente durante la misa en Guayaquil?

El hecho tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, edificación religiosa situada en la intersección de la calle José Mascote, entre Maldonado y Calicuchima. En el altar se encontraba oficiando la misa el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien era miembro de la Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas).

De acuerdo con las imágenes que quedaron registradas en la transmisión en directo que la iglesia realizaba para sus redes sociales, una enorme cruz de madera con la figura de Cristo, ubicada en el centro del altar principal detrás del religioso, se desprendió la pesada estructura cayendo directamente sobre la cabeza del sacerdote justo en el momento en que realizaba un acto litúrgico frente a los feligreses.

RIP El padré Patricio Sanchez 💔😓 https://t.co/q9ZagGjFjK — Kevin PGD❤️💸 (@PacmagdaK30902) October 18, 2026

Reacción de los feligreses y pronunciamiento de las autoridades eclesiásticas

El suceso generó un profundo pesar tanto entre los testigos presenciales como en usuarios de redes sociales que observaron el extracto de la transmisión.

Tras el incidente, las autoridades eclesiásticas emitieron un comunicado oficial donde ratificaron el fallecimiento del padre Sánchez Molinari y expresaron sus condolencias a la feligresía y a la congregación redentorista.