Lluvia de meteoros Oriónidas 2026 en México fechas y cómo ver el paso de los restos del cometa Halley (Pexels)

El mes de octubre le da la bienvenida a uno de los eventos astronómicos anuales más esperados: la lluvia de meteoros Oriónidas.

Este espectáculo espacial provocado por el paso de la Tierra a través de un anillo de fragmentos y polvo dejados por el cometa 1P/Halley, un cuerpo de periodo corto que orbita alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años y cuya última aparición registrada fue en 1986.

¿Por qué el cometa Halley genera la lluvia de meteoros Oriónidas?

La lluvia de estrellas tiene su origen en las pequeñas partículas que se desprenden del cometa 1P/Halley a lo largo de su trayectoria orbital. Dos veces al año, la Tierra cruza distintas zonas de esta corriente de escombros, lo que da lugar a dos lluvias de meteoros distintas: las Eta Acuáridas en el mes de mayo y las Oriónidas durante octubre.

El cometa debe su nombre al astrónomo Edmond Halley, quien en 1705 descubrió que las observaciones de tres cometas anteriores correspondían en realidad al mismo cuerpo celeste que regresaba de forma periódica.

Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre a gran velocidad, estas diminutas partículas de polvo se desintegran y crean los característicos destellos de luz en el cielo nocturno.

¿Cuándo y cómo ver la lluvia de Oriónidas 2026 en México?

Los expertos señalan que el evento alcanzará su punto máximo de mayor intensidad durante las noches del 21 y 22 de octubre. Aunque la actividad de las Oriónidas comenzó desde el 2 de octubre y se mantendrá hasta el 7 de noviembre.

¿Cómo y desde dónde se podrá observar el fenómeno en México?

El fenómeno podrá observarse tanto en el hemisferio norte como en el sur, especialmente en las horas posteriores a la medianoche local y previas al amanecer, cuando la constelación de Orión se ubica en lo alto del firmamento.

Sin embargo, para este 2026, la visibilidad de los meteoros más débiles podría verse parcialmente opacada debido a la iluminación de la Luna, la cual se encontrará en su fase de gibosa creciente durante el pico de actividad.

Para apreciarla mejor, se recomienda buscar zonas con poca contaminación lumínica y dirigir la mirada hacia el horizonte sin necesidad de telescopios.