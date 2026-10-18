Feria de la Cecina Yecapixtla 2026 fechas, cartelera de artistas y venta de boletos en Morelos (Pexels)

La Feria de la Cecina y Tianguis Grande Yecapixtla está cada vez más cerca de dar inicio y este año promete reunir música, gastronomía y tradición en el estado de Morelos.

A pocos días de su arranque, el municipio dio a conocer la cartelera oficial de artistas y eventos que formarán parte de esta celebración, una de las fiestas más representativas de la región.

¿Cuándo es la Feria de la Cecina Yecapixtla 2026 y qué artistas encabezan la cartelera?

La feria se llevará a cabo del 22 al 31 de octubre de 2026. Durante diez días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia zona gastronómica dedicada exclusivamente a la cecina, uno de los platillos más emblemáticos de Morelos.

La oferta musical estará distribuida en tres recintos principales: el Megadomo, la Monumental Plaza de Toros y el Teatro del Pueblo. Entre los espectáculos estelares destacan:

Viernes 23 de octubre (Megadomo): Presentación de Moy Bobadilla.

Presentación de Moy Bobadilla. Sábado 24 de octubre (Megadomo): Concierto estelar de Espinoza Paz.

Concierto estelar de Espinoza Paz. Domingo 25 de octubre (Megadomo): Duelo de Acordeones con Vagón Chicano, Los Cardenales de Nuevo León, Los Invasores de Nuevo León y El Poder del Norte.

Duelo de Acordeones con Vagón Chicano, Los Cardenales de Nuevo León, Los Invasores de Nuevo León y El Poder del Norte. Jueves 29 de octubre (Megadomo): Gran concierto de Grupo Firme a las 21:00 horas.

Gran concierto de Grupo Firme a las 21:00 horas. Viernes 30 de octubre (Megadomo): Noche de sonideros con la presencia de Sonido Pirata y otros exponentes del género.

Por su parte, el Teatro del Pueblo, ubicado en el Zócalo municipal, albergará espectáculos completamente gratuitos con la participación de Luis Alfredo Jiménez, Gaby Espino, la Orquesta Guayacán, Parranda Vallenata, Grupo Mojado e Interpuesto.

¿Qué otras actividades y eventos tradicionales habrá en Yecapixtla?

Además de los conciertos masivos, la Monumental Plaza de Toros albergará actividades tradicionales como el brinco del chinelo, jaripeos, espectáculos de mariachi y una función especial de Lucha Libre AAA.

De manera simultánea se celebrará el histórico Tianguis Grande, una tradición comercial previa al Día de Muertos en la que se reúnen artesanos y productores locales de textiles, alimentos y artesanías. La venta habitual de cecina concentrará su mayor actividad durante los días jueves del festejo.

¿Dónde comprar los boletos y cuáles son los horarios de atención?

El Ayuntamiento de Yecapixtla habilitó un punto de venta físico en la Explanada Municipal para adquirir las entradas de espectáculos como Grupo Firme y el Duelo de Acordeones.

Los horarios de taquilla son de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, y fines de semana de 12:00 a 17:00 horas.

Para los eventos de Espinoza Paz y la función de Lucha Libre AAA, las entradas se venderán exclusivamente en formato digital a través de los enlaces difundidos en las redes y páginas oficiales del municipio y de la feria.