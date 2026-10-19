¿De qué murió Sahara Ray? Confirman el fallecimiento de la modelo y expareja de Justin Bieber a los 34 años

Sahara Ray Confirman el fallecimiento de la modelo y expareja de Justin Bieber a los 34 años (X: @ThPopFlop)

La modelo y diseñadora de trajes de baño Sahara Ray falleció a la edad de 34 años este domingo 18 de octubre de 2026. La noticia de su deceso ha conmocionado al mundo de la moda y del entretenimiento, donde alcanzó notoriedad tanto por su trayectoria profesional como por su romance en el pasado con el cantante canadiense Justin Bieber.

¿De qué falleció Sahara Ray y cuál era su estado de salud?

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la causa exacta de su fallecimiento. Sin embargo, mediante un emotivo mensaje, la familia de la modelo confirmó la triste noticia a los medios:

“Falleció anoche rodeada de sus seres queridos en el hospital. Era muy querida”.

Sahara Ray, quien era hija del reconocido surfista Tony Ray, padecía el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco común en el que el sistema inmunitario ataca por error a los nervios. Esta condición de salud se le desencadenó de forma severa y la dejó parcialmente paralizada tras haber sufrido un grave accidente automovilístico años atrás.

Sus últimas apariciones públicas y su reciente maternidad

A principios de 2026, Sarah Ray le dio la bienvenida al mundo a su hija, a quien nombró Snow. Su última publicación registrada en redes sociales data del 20 de junio de 2026, 13 semanas antes de su deceso, donde compartió tiernas fotografías dedicadas a la pequeña.

En el ámbito público y de la moda, una de sus apariciones más recientes ocurrió en 2024 durante el desfile del décimo aniversario de Ashton Michael RTW, titulado “Punk Tsugi”.

En dicho evento se le vio en primera fila luciendo un vestido rosa pastel transparente junto a los músicos Mod Sun (Derek Ryan Smith) y SIIICKBRAIN. Posteriormente, en junio de 2024, volvió a ser fotografiada junto a Mod Sun en Malibú, California, lo que desató rumores sobre una relación sentimental entre ambos.