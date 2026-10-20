Boletos coleccionables de “La Venganza del Charro Negro”: ¿En qué sucursales Cinépolis se pueden conseguir?

La Venganza del Charro Negro La próxima entrega de la popular saga animada ‘Las Leyendas’ contará con boletos coleccionables.

Ha pasado casi una década desde que Animex Producciones presentó ante el público al temeroso y aún intrépido héroe Leo San Juan en el icónico filme de animación mexicana La Leyenda de la Nahuala, estrenada en el año 2007, marcando a una generación completa.

Este 2026, a puertas del estreno de La Venganza del Charro Negro, los fanáticos y fanáticas que la saga ha conquistado a lo largo de cinco películas podrán adquirir un boleto coleccionable con tu personaje preferido, cortesía de Cinépolis.

¡Te contamos cómo y en qué sucursales adquirir el tuyo!

Boletos coleccionables de La Venganza del Charro Negro en Cinépolis: ¿qué sucursales participan?

Tras la involucración formal de Ánima Estudios entre 2009 y 2010, productora que adquirió los derechos de la historia y personajes creados originalmente por Ricardo Arnaiz y Animex Producciones, La Leyenda de la Nahuala evolucionó a la saga Las Leyendas, serie de películas que continuarían las batallas del protagonista de la primera entrega contra distintos espectros típicos de las leyendas mexicanas.

Tras nueve años desde el estreno de su primer misión, Leo San Juan vuelve en La Venganza del Charro Negro este 2026 y, al tratarse de evento que definirá el futuro de la saga, Videocine reportó que Cinépolis ofrecerá boletos coleccionables de los personajes más emblemáticos de Las Leyendas.

Corran por sus boletos coleccionables, ¡hay pocos! La venganza del Charro Negro, 22 de octubre en cines. https://t.co/VBbIVJy0K5 — Videocine (@Videocine) October 20, 2026

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, los complejos de Cinépolis que tendrán disponible esta promoción imperdible para los fanáticos y fanáticas más fieles de la saga animada, son:

Cinépolis Angelópolis.

Cinépolis Ecatepec.

Cinépolis Fórum Buenavista.

Cinépolis Galerías Guadalajara.

Cinépolis Galerías Monterrey.

Cinépolis Parque Las Antenas.

Cinépolis Parque Puebla.

Cinépolis Perisur.

Cinépolis Plaza Río.

Cinépolis Plaza Telmex.

Entre los personajes disponibles, según la promoción visual compartida por Videocine, se encuentran Leo San Juan, Teodora (Vicenta de la Purísima Concepción de la Inmaculada Trinidad) Villavicencio, Xóchitl y el espíritu del Charro Negro.

¿Cuándo se estrena La Venganza del Charro Negro de Ánima Estudios?

El regreso del temible villano Charro Negro, quien volverá para atormentar a Leo San Juan y sus aliados como parte de una deuda pendiente, se estrenará en México el 22 de octubre de 2026 en salas de cine comerciales como Cinépolis y Cinemex; en el caso de los complejos de la Cineteca Nacional, el lanzamiento será el 23 de octubre.

Según lo han mostrado avances previos, el Charro Negro liberará diversos monstruos y leyendas sobrenaturales a los que Leo se enfrentó en entregas previas, obligándolo a lidiar de nuevo con sus antiguos enemigos para impedirle salvar su mayor debilidad: Nando, su hermano mayor.