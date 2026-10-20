Project Helix: ¿Cuándo saldrán y cuánto costarán las próximas consolas de Xbox?

Xbox La CEO Asha Sharma proporcionó detalles sobre Project Helix. (Xbox)

Microsoft anunció una posible fecha para la siguiente generación de consolas Xbox, las cuales se trabajan bajo el nombre Project Helix. La directora ejecutiva de la compañía también dio detalles sobre precios.

¿Cuándo saldrá Project Helix de Xbox y cuánto costará?

En entrevista con la revista Fortune, Asha Sharma, la CEO de Xbox, habló sobre el estado de la compañía desde que ella tomó el control en febrero, y entre los temas tratados estuvo el próximo lanzamiento de Project Helix, la nueva generación de consolas de Xbox.

Según filtraciones no oficiales, se contemplan tres consolas: la Helix X, que sería la consola principal; una versión más económica llamada Helix Series X, y Helix Handheld, la primera consola portátil de la compañía. La Helix X se posiciona como la consola con más potencia en el mercado con 56 teraflops. El precio estimado de la misma se rumoreaba sería mil dólares.

Sin embargo, Sharma estima que el precio proyectado podría rondar entre mil 200 y mil 800 pesos. De igual manera dijo que la fecha estimada sería finales de 2028, alrededor de la temporada navideña, aunque estima que el Helix Handheld podría salir a finales del próximo año.

El precio podría disminuir si Xbox decide subsidiar el costo, pero esto depende de qué tan efectiva resulte la estrategia actual de Sharma para estabilizar la rentabilidad de la compañía —la cual involucra recortar 3,200 empleados, cambiar el modelo de Game Pass y aumentar el precio de su productos actuales. Durante su entrevista con Fortune la CEO también habló sobre los juegos exclusivos, y es muy probable que Xbox utilice los siguientes dos años para armar un catálogo que atraiga a más personas a la consola, comenzando con Gears of War: E-Day, el cual se estrenó el 6 de octubre, y los próximos proyectos de Hideo Kojima, OD y Physint.