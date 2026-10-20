Light Cycles regresa a Chapultepec: fechas y qué verás en la experiencia nocturna de luces en CDMX

La Ciudad de México tendrá un nuevo motivo para salir a explorar Chapultepec. Light Cycles regresa en octubre de 2026 con un recorrido nocturno que convertirá parte del bosque en un escenario de luces, sonidos y efectos visuales, una propuesta para quienes buscan una actividad diferente sin salir de la capital.

Después de su primera edición en 2025, la experiencia volverá al Parque Rosario Castellanos, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, a partir del próximo 27 de octubre. La propuesta invita a caminar entre árboles, paisajes y espacios diseñados para cambiar la manera de percibir uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad.

¿Qué es Light Cycles y cómo será el recorrido en Chapultepec?

Más que una instalación de luces para contemplar, Light Cycles es una experiencia inmersiva al aire libre. El público recorrerá aproximadamente un kilómetro en un trayecto nocturno que combina tecnología audiovisual, iluminación y música original.

A lo largo del camino habrá cinco instalaciones, cada una con una propuesta distinta para explorar el entorno natural desde otra perspectiva. La idea es que los árboles, la oscuridad y los sonidos del bosque formen parte de una experiencia en la que el paisaje cambia conforme avanzan los visitantes.

La banda sonora fue creada por The Barr Brothers, agrupación originaria de Montreal que mezcla elementos de folk, rock y blues. Su música acompaña el recorrido y contribuye a construir una atmósfera que conecta los efectos visuales con el entorno.

Las cinco instalaciones de Light Cycles que podrás descubrir

La experiencia estará integrada por cinco escenarios que proponen distintas formas de interactuar con el paisaje nocturno.

La Armonía del Bosque

Los árboles se convierten en parte de una composición visual y musical. Cada tronco emite melodías y destellos de color que buscan representar la conexión entre los elementos del bosque.

Frecuencias del Bosque

Las luces LED y los sonidos en movimiento crean una secuencia que invita a imaginar las señales y vibraciones que existen en la naturaleza, incluso cuando no podemos percibirlas a simple vista.

Invisible

Esta instalación juega con aquello que normalmente pasa desapercibido. La iluminación revela detalles del entorno y transforma la manera en que los visitantes observan el espacio que los rodea.

Al Atardecer

Los colores envuelven a quienes atraviesan esta zona y convierten sus figuras en siluetas dentro del paisaje nocturno. El movimiento de los visitantes se incorpora a la composición visual.

El Hogar

Inspirado en la calidez de una fogata, este punto funciona como un espacio para detenerse y compartir el momento. Después de recorrer las distintas instalaciones, propone una pausa en medio de la experiencia.

Light Cycles también busca recuperar un espacio de Chapultepec

El regreso de la instalación forma parte de las iniciativas para impulsar el uso cultural y recreativo del Parque Rosario Castellanos, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

El proyecto cuenta con el apoyo de las autoridades del bosque y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). Entre las acciones reportadas para su realización se encuentran trabajos de limpieza y saneamiento del parque, así como medidas para integrar los equipos tecnológicos al paisaje y cumplir con las disposiciones ambientales aplicables.

De acuerdo con la información del proyecto, el objetivo es que el espacio pueda aprovecharse para actividades recreativas y culturales durante la temporada y después de ella. El parque continuará abierto al público.

¿Cuándo empieza Light Cycles en CDMX y dónde comprar boletos?

Si quieres conocer esta experiencia, estos son los datos principales que debes considerar: