Checo Pérez en Reforma 2026: fecha, horario y dónde verlo

Sergio "Checo" Pérez llegará a Reforma: conoce el día y el horario Foto: Especial

Uno de los eventos más esperados del año se acerca. La Fórmula 1 llegará a las calles de la Ciudad de México antes del Gran Premio de México 2026. Y, por ello, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez volverá a encontrarse con sus fans en Paseo de la Reforma, esta vez al volante de un monoplaza de Cadillac, la escudería con la que regresó a la máxima categoría del automovilismo.

La exhibición, conocida como Show Run, se realizará el miércoles 28 de octubre y marcará el inicio de una semana especial para el piloto mexicano, quien celebrará su trayectoria en la Fórmula 1 al alcanzar los 300 Grandes Premios disputados.

¿Cuándo y a qué hora será el Show Run de Checo Pérez?

La exhibición de Checo Pérez en Paseo de la Reforma está programada para el miércoles 28 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

El evento es organizado por Cadillac Formula 1 Team y el Gran Premio de la Ciudad de México, con el apoyo del Gobierno capitalino. La actividad permitirá a los aficionados disfrutar de cerca de un monoplaza de Fórmula 1 sin necesidad de acudir al Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Dónde será la exhibición de Checo Pérez en CDMX?

El escenario será Paseo de la Reforma, avenida emblemática de la capital mexicana. La zona de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia se ha señalado como referencia para ubicar el recorrido previsto, aunque es importante confirmar las indicaciones definitivas de los organizadores antes de acudir.

Si planeas asistir, nuestra recomendación es que llegues con anticipación, así como que consideres alternativas de transporte público y revises los avisos sobre cierres viales, restricciones de circulación y zonas habilitadas para espectadores.

¿Cuándo será el Gran Premio de México 2026?

El Gran Premio de la Ciudad de México se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La presencia de Checo Pérez con Cadillac será uno de los atractivos de la edición, pues marcará su regreso a la carrera mexicana después de ausentarse en 2025.De ahí que la exhibición en Reforma funcione como antesala de un fin de semana en el que los aficionados podrán volver a ver al piloto competir en casa.

El Show Run tendrá un significado especial para el mexicano: forma parte de la celebración por los 300 Grandes Premios que alcanzará durante el fin de semana del GP de México.