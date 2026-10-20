Cinemex Manía: fechas, combos y películas que tendrán boletos a 39 pesos en octubre

Descuentos en Cinemex este octubre de 2026 Cinemex Manía arrancó esta semana con descuentos especiales en boletos y dulcería.

Una de las cadenas de cine líderes en México anunció su popular semana de promociones Cinemex Manía, la cual incluye significativos descuentos en el precio de entradas y combos en dulcería para que puedas seguir disfrutando de la temporada spooky en la pantalla grande.

Mediante redes sociales, Cinemex presentó sus principales promociones, así como los términos y condiciones de cada una, ¡y en esta nota te contaremos todos los detalles para que puedas aprovechar el evento!

Cinemex anuncia boletos a $39 pesos: ¿hasta cuándo estará la promoción y en qué salas aplica?

Bajo el título Cinemex Manía, la cadena de cines informó que existirán distintas promociones a partir del lunes 19 de al viernes 23 de octubre de 2026, en cualquiera de las sucursales del país.

¡TODAS las películas a $39 del lunes 19 al viernes 23 de octubre! REGRESÓ la Cinemex Manía. 🤩🤯😮‍💨 https://t.co/WF1K0LFWS9 — Cinemex (@Cinemex) October 16, 2026

Una de las promociones principales tiene que ver con el costo de boletos, los cuales tendrán una rebaja de precio considerable, pues costarán sólo $39 pesos en películas proyectadas en los siguientes formatos:

Sala Tradicional.

Sala Premium.

Formato 2D.

Por otra parte, funciones proyectadas en formatos IMAX, 4DX, Amos, Market y Platino no aplican en la promoción actual, ¡pero no te agüites tan pronto! La cadena de cines también anunció descuentos en dulcería, de forma que puedes expandir las opciones de tus planes cinéfilos esta semana.

Promociones en dulcería de Cinemex Manía este octubre 2026

Durante el mismo lapso del 19 al 23 de octubre de 2026, las sucursales de Cinemex también ofrecerán combos de dulcería a menor precio; de acuerdo con la información difundida en redes sociales, los descuentos son:

Combo Cinemex Manía Individual: Palomitas clásicas medianas y un refresco mediano a $155 pesos .

Palomitas clásicas medianas y un refresco mediano a . Combo Cinemex Manía Para Dos: Palomitas clásicas medianas, dos refrescos medianos y Nachos, con costo de $269 pesos.

¿Qué películas tiene Cinemex en cartelera? Así puedes aprovechar la promoción de $39 pesos

Para aprovechar los descuentos de boletos y dulcería en la temporada Cinemex Manía de este octubre 2026, te enlistamos algunas de las películas destacadas en cartelera que están disponibles en los formatos correspondientes:

Street Fighter.

La caída de la ballena.

Verity.

Resident Evil: Noche cero.

Coyote vs ACME.

Avengers Endgame: Encore.

Además, el jueves 22 de octubre se anuncian nuevos estrenos, entre ellos la ansiada Clayface del DCU o A Marte, nueva película mexicana.