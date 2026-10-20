Maratón de Terror Nocturno CDMX: cartelera, fechas y cómo ver películas de miedo gratis en el IPN

Películas de terror gratis en CDMX El IPN anunció su Maratón Nocturno de Terror IV para celebrar esta temporada spooky 2026.

El tétrico ambiente de la temporada spooky continúa aumentando en la Ciudad de México a medida que avanzan los días de octubre y, esta ocasión, es el turno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de sumarse al calendario de actividades de Halloween en la capital con su ansiado Maratón Nocturno de Terror, uno de los eventos culturales más esperados de la época.

¡Y eso no es todo! Mediante redes sociales, la Dirección de Difusión Cultural de la institución confirmó que las proyecciones cinematográficas gratuitas se complementarán con su ya tradicional concurso de disfraces en vivo.

Maratón Nocturno de Terror IV del IPN: ¿cuándo y dónde será?

El magno evento tendrá lugar en las instalaciones del Auditorio “Ing. Alejo Peralta”, ubicado dentro del Centro Cultural Jaime Torres Bodet (CCJTB), en Zacatenco.

Dado que la serie de proyecciones de películas de terror estará disponible para todo el público —niñas y niños en compañía de tutores debido a la clasificación B15 de los filmes—, las personas externas que deseen asistir a la celebración podrían tomar a consideración rutas cercanas al complejo, tales como:

Estación Politécnico ( Línea 5 ).

). Estación Lindavista (Línea 6).

Además de las rutas de camiones que transitan sobre la Avenida Wilfrido Massieu y la Avenida Intituto Politécnico Nacional.

El periodo de películas gratis se concentrará en una intensa jornada nocturna que arrancará el viernes 30 y concluirá la mañana del sábado 31 de octubre de 2026, con un horario oficial del maratón programado desde las 20:00 horas del viernes hasta las 06:00 horas del día siguiente.

Cartelera del Maratón Nocturno de Terror IV del IPN este octubre 2026

La cartelera completa de películas incluirá una selección especial enfocada en las producciones más icónicas del género terror, considerando tanto títulos contemporáneos como filmes de antaño.

#CineGratuitoEnElIPN Octubre 2026. Maratón Nocturno de Terror IV + ¡Concurso de Disfraces! 📅 Del viernes 30 al sábado 31. ⏰ 20:00 a 6:00 horas.📍Aud. "Ing. Alejo Peralta", #CCJTB. 🎟️ Entrada con pase gratuito. 🎟️ Cupo limitado a 800 personas. #ElPoliEsCultura. https://t.co/lVybZGL1cw — Cultura IPN (@IPN_Cultura) October 20, 2026

El horario de cada filme es el siguiente:

Obsesión: 20:00 horas del viernes 30 de octubre.

20:00 horas del viernes 30 de octubre. El Legado del Diablo (Hereditary): 22:00 horas del viernes 30 de octubre.

22:00 horas del viernes 30 de octubre. Película Sorpresa: 00:00 horas del sábado 31 de octubre.

00:00 horas del sábado 31 de octubre. Peeping Tom: El fotógrafo del Miedo: 02:00 horas del sábado 31 de octubre.

02:00 horas del sábado 31 de octubre. REC: 04:00 horas del sábado 31 de octubre.

Términos y condiciones para asistir al Maratón de Terror del IPN este octubre 2026

Para garantizar la seguridad y el orden de la jornada, la organización de Cultura IPN estableció condiciones de acceso general, tales como:

Menores de edad únicamente podrán ingresar con la compañía de su tutor o tutora (debido a la clasificación de las películas proyectadas).

únicamente podrán ingresar con la (debido a la clasificación de las películas proyectadas). Cupo limitado a 800 personas , de acuerdo con los protocolos de protección civil del Auditorio Ing. Alejo Peralta.

, de acuerdo con los protocolos de protección civil del Auditorio Ing. Alejo Peralta. Permanencia voluntaria nocturna, es decir que, al tratarse de un formato de “maratón nocturno”, las puertas del CCJTB mantendrán filtros de ingreso controlados a altas horas de la madrugada.

Para asegurar tu asistencia a este popular evento cultural de Halloween, deberás adquirir un pase gratuito gestionado previamente por los canales universitarios, entrada que podrás solicitar en el Departamento de Actividades Cinematográficas a partir del 19 de octubre hasta agotar existencias, en los horarios de 12:00 a 18:00 horas.

¿Cuándo será el Concurso de Disfraces 2026 del IPN?

Complementando al popular Maratón de Terror, la institución suma su esperado concurso de disfraces la noche del viernes 30 de octubre, justo cuando la jornada de películas arranque en el recinto cultural.

De acuerdo con la organización del evento, la invitación incluye tanto a la comunidad estudiantil como al público en general, quienes podrán preparar sus atuendos más creativos inspirados en la cinematografía de terror clásica y contemporánea para competir por los primeros lugares.