Shrek 2 Remastered ya tiene fecha de lanzamiento: El clásico videojuego de 2004 está oficialmente de regreso (Aspyr)

Desde septiembre habían surgido rumores sobre un posible remake o remasterización del popular videojuego lanzado en 2004 tras el éxito de la película.

Ahora, Aspyr, en colaboración con Universal y DreamWorks Animation, le ha dado formalmente la bienvenida de vuelta a nuestro ogro favorito de los cuentos de hadas: Shrek 2 está oficialmente de regreso con una versión remasterizada.

Este relanzamiento busca recuperar la nostálgica aventura del ogro verde junto a Fiona, Burro, el Gato con Botas y otros emblemáticos personajes, adaptando la experiencia a los estándares técnicos de las plataformas actuales.

¿Qué mejoras e innovaciones incluirá Shrek 2 Remastered?

Aspyr busca mantener la fórmula original del videojuego sin perder su esencia, pero adaptándola a los tiempos modernos. La remasterización contará con mejoras en texturas, una interfaz renovada, resolución de hasta 4K (3840 x 2160 píxeles en pantallas compatibles) y secuencias cinematográficas actualizadas.

Entre las características confirmadas para esta versión destacan:

Cooperativo para cuatro jugadores : Posibilidad de jugar en modo local, multijugador en línea o combinar ambas modalidades.

: Posibilidad de jugar en modo local, multijugador en línea o combinar ambas modalidades. Cambio de personaje : Opción de alternar en tiempo real entre Shrek y sus acompañantes para aprovechar las habilidades únicas de cada uno.

: Opción de alternar en tiempo real entre Shrek y sus acompañantes para aprovechar las habilidades únicas de cada uno. Modo foto : Nueva herramienta integrada para capturar y guardar los mejores momentos durante la partida.

: Nueva herramienta integrada para capturar y guardar los mejores momentos durante la partida. Menú de truco s: Incorporación de opciones y modificadores desbloqueables a lo largo de la aventura.

s: Incorporación de opciones y modificadores desbloqueables a lo largo de la aventura. Escenarios y lugares clásicos: Fidelidad a los entornos y personajes más reconocibles de la cinta de animación.

¿Cuándo se estrena y cuál será su precio de venta?

De acuerdo con el anuncio oficial emitido por Aspyr, Shrek 2 Remastered estará disponible a partir del 10 de noviembre de 2026. El videojuego saldrá al mercado con un precio de lanzamiento de 29.99 dólares.

¿En qué consolas se podrá jugar?

El título abarcará un amplio ecosistema de plataformas. Estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y en PC mediante las tiendas digitales Steam y Epic Games Store.