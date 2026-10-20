Exatlón México 2026, Batalla Colosal ¿Quién gana hoy 20 de octubre? (Exatlón México)

Durante la competencia de esta noche en Exatlón México 2026, los equipos se enfrentarán una vez más para ganar el gran premio de la Batalla Colosal. Además, las mujeres se encuentran en peligro de ser expulsadas en el Duelo de Eliminación esta semana, por lo que hoy se disputarán la Medalla Femenil.

Aquí te contamos quién gana la Batalla Colosal de este martes 20 de octubre en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy, martes 20 de octubre, en Exatlón México?

Después de que los Azules hayan perdido La Villa 360 durante tres semanas seguidas, parece ser que han tenido un despertar, ya que no solo volverán a disfrutar de sus comodidades, sino que también ganaron la competencia por la ventaja, coronándose como los campeones de la noche. Es por eso que se espera que el día de hoy los Azules ganen la Batalla Colosal.

Aunque los Rojos no dejarán tan fácilmente que los Azules se recuperen, por lo que esta noche podrían sorprender y ganar las dos competencias de hoy. Al estar esta semana las mujeres en peligro de ser eliminadas, hoy se disputarán la Medalla Femenil y una de las favoritas para ganarla es Paulette del equipo Rojo.

No obstante, las cosas entre ambos equipos no parecen estar bien, ya que tras 9 semanas de competencia y de rachas tanto de victorias como de derrotas, han permeado en la unión de los integrantes; en consecuencia, cada duelo podría venir con conflictos de por medio.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 20 de octubre?

El duelo por la Batalla Colosal de este martes 20 de octubre se podrá observar en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO, además de en su página web de TV Azteca.

A su vez, también se podrá disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, a través de la plataforma de streaming Disney+.