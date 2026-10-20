¿Vida fit? La cerveza baja en calorías refuerza su tendencia en México: cómo son, qué tienen de diferente y dónde comprarlas

La búsqueda de opciones que se adapten a diferentes hábitos de consumo también comienza a hacerse presente en el mundo de las bebidas premium. En ese sentido, Stella Artois Pure Gold llega a México con una propuesta que busca mantener el sabor de la cerveza tradicional de la marca, pero con algunos cambios en su composición.

La nueva presentación destaca por tener 17% menos calorías que Stella Artois regular y ser libre de gluten, convirtiéndola en no solo una opción más fit, sino mejor para la salud en general. Con este lanzamiento, la firma belga amplía su catálogo con una alternativa dirigida a quienes prestan mayor atención a lo que consumen, sin dejar de lado el gusto por una cerveza de perfil premium.

¿Cómo son y qué las hace diferentes?

La principal diferencia de Stella Artois Pure Gold está en su combinación de características: conserva el sabor emblemático de la marca, contiene menos calorías que su versión regular y no tiene gluten.

Esta propuesta responde a una tendencia en la que algunos consumidores buscan conocer mejor los productos que eligen y comparar sus características antes de comprarlos. En lugar de modificar por completo su identidad, la marca apuesta por una versión que mantiene su posicionamiento premium con ajustes específicos en su composición.

Entre los datos que conviene conocer antes de probarla están los siguientes:

17% menos calorías en comparación con Stella Artois regular

Libre de gluten, de acuerdo con la información proporcionada por la marca

4.2% de alcohol por volumen en su presentación de 330 mililitros

Una nueva incorporación al portafolio de cervezas premium de Stella Artois

La reducción calórica es relativa a la presentación regular de la marca. Esto no significa que sea una bebida sin calorías o sin alcohol, por lo que vale la pena distinguir entre ambas características.

Stella Artois amplía su catálogo premium en México

Con una historia que se remonta a 1366, Stella Artois ha construido su identidad alrededor de su origen belga y de una imagen asociada con la calidad y la sofisticación.

La llegada de Pure Gold representa una nueva etapa para su oferta en el país. La marca busca atender a consumidores que consideran distintos aspectos de una bebida, desde su sabor hasta su información nutrimental, sin abandonar los atributos que distinguen a su presentación habitual.

De acuerdo con Rodolfo Vargas, director de Marcas Premium de Grupo Modelo, el lanzamiento responde a una transformación en las preferencias de los consumidores, quienes buscan productos que se ajusten a sus necesidades y a su ritmo de vida.

¿Dónde comprar Stella Artois Pure Gold en México?

Quienes quieran conocer la nueva cerveza podrán encontrar Stella Artois Pure Gold en México a través de tiendas de conveniencia, restaurantes y TaDa Delivery, la plataforma de comercio electrónico y entrega de bebidas de Grupo Modelo.

La disponibilidad puede variar según la ubicación y el establecimiento, por lo que se recomienda consultar los canales de venta para verificar si la presentación ya se encuentra en existencia.

Con Pure Gold, Stella Artois suma una alternativa a su catálogo que pone el foco en dos atributos concretos: una reducción de calorías frente a su cerveza regular y la ausencia de gluten. Su recepción en México permitirá observar cómo responde el público a una propuesta que busca combinar el consumo premium con preferencias más específicas.