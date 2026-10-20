Gilberto Mora ya puede votar: captan al jugador de Xolos tramitando su INE (INE México)

Mediante redes sociales, el Instituto Nacional Electoral (INE) compartió imágenes sobre el jugador de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, en un Módulo de Atención Ciudadana para tramitar su credencial para votar.

‘Morita’ ya cumple con la edad mínima requerida para ser transferido internacionalmente a algún club europeo, de acuerdo con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA.

¿Cuándo alcanzó la mayoría de edad Gilberto Mora?

El número 10 de Xolos cumplió los 18 años el pasado miércoles 14 de octubre, nació en el año de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Durante el Torneo de Apertura 2026-27 de la Liga MX, Mora ha logrado 5 anotaciones y 1 asistencia en 8 partidos jugados. Asimismo, desde su participación en la Fecha FIFA de septiembre-octubre con la Selección Mexicana, Gilberto Mora no ha vuelto a jugar con Xolos tras presentar molestias físicas.

¿Por qué ‘Morita’ debe tener 18 años para irse a jugar a Europa?

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA en su artículo 19 establece que los jugadores fuera de Europa deben alcanzar la edad mínima de 18 años para una transferencia internacional.

Esto tiene como propósito la protección de menores evitando así el: trabajo infantil deportivo, trata de personas o la explotación de menores de edad que cambian de país o continente.

¿A qué club europeo se unirá ‘Morita’ en 2027?

Aunque aún no existe una oferta pública para ‘Morita’, han circulado rumores sobre distintos clubes europeos que han ofertados por el mediocampista mexicano con precios que alcanzan los $50 millones de dólares en equipos como:

Liverpool FC en Inglaterra.

PSG en Francia.

Real Madrid en España.

FC Barcelona en España.

Arsenal en Inglaterra.

Borussia Dortmund en Alemania.

Benfica en Portugal

Napoli en Italia.

¿Cuándo es el próximo mercado de fichaje?

El calendario de invierno en Europa para la temporada 2026/27 se abrirá de manera oficial en enero del 2027 y terminará en febrero del mismos año, el día exacto depende del país. Por lo que la salida de Gilberto Mora podría concretarse en estas fechas, aunque también podría aplazarse hasta el calendario de verano de 2027 por negociaciones.