Resultados Lotería Nacional 20 de octubre 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4032

Sorteo Mayor 4032 de la Lotería Nacional Este martes 20 de octubre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4032 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este martes 20 de octubre de 2026, fecha en la que los niños gritones anunciarán los números ganadores y principales resultados, incluido el premio mayor.

El cachito de esta edición estuvo dedicado al 90 aniversario de deportes Martí.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4032 de la Lotería Nacional

La difusión del sorteo se realiza en tiempo real mediante el canal oficial de YouTube de la institución.

La grabación de esta edición del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional permanece disponible para la consulta de los números ganadores y premios.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4032 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4009 inició a las 20:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México, siguiendo el calendario habitual.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4032 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4032 operó con una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, una cifra que confirma la magnitud económica de este tipo de eventos dentro del sistema de sorteos en México.

El premio principal alcanzó los 21 millones de pesos, distribuidos en tres series de siete millones cada una, un esquema que amplía el número de ganadores en la categoría más alta.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4032?

Los resultados oficiales pueden revisarse en los expendios autorizados, donde se colocan listas impresas con los números premiados, un método que se mantiene como referencia tradicional para muchos participante.

A través del verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, los participantes pueden ingresar los datos de su billete y conocer de forma inmediata si obtuvieron algún premio.