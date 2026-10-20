Flor de cempasúchil: usos medicinales principales, según experto de la UNAM

Flor de cempasúchil. CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2026.- La producción de cempasúchil en la Ciudad de México alcanzó cerca de 10 millones de plantas para la temporada de Día de Muertos, lo que representa un incremento superior al 50 por ciento respecto al año anterior. El cultivo, realizado por productores del suelo de conservación, busca fortalecer la economía local y preservar una de las tradiciones más representativas de México. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM (Estrella Josento)

Con la llegada del Día de Muertos, los mercados, hogares y calles de México comienzan a llenarse de flores de cempasúchil, una planta reconocida por su intenso color naranja y característico aroma, que tradicionalmente se utiliza para guiar a las almas de los difuntos hacia las ofrendas dedicadas a su memoria.

Sin embargo, el cempasúchil no solamente tiene un significado cultural y religioso, pues también ha sido utilizado como planta medicinal desde la época prehispánica, principalmente para tratar molestias estomacales y dolores menstruales, de acuerdo con Leonardo Alejandro Beltrán Rodríguez, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuáles son los principales usos medicinales de la flor de cempasúchil?

De acuerdo con el especialista de la UNAM, el cempasúchil, cuyo nombre científico es Tagetes erecta, tiene dos aplicaciones principales dentro de la medicina tradicional mexicana: aliviar problemas digestivos y disminuir las molestias relacionadas con la menstruación, mediante infusiones y otras preparaciones elaboradas con la planta.

En el caso de los problemas gastrointestinales, Beltrán Rodríguez explicó que tradicionalmente se utilizan las flores para preparar infusiones, mientras que para los cólicos menstruales se emplean tanto estas bebidas como baños de asiento, en ocasiones combinados con otras plantas medicinales, como el pericón.

Entre los principales malestares para los que se ha utilizado el cempasúchil destacan:

Empacho: empleado tradicionalmente para aliviar la pesadez y el malestar después de comer.

empleado tradicionalmente para aliviar la pesadez y el malestar después de comer. Diarrea: utilizado en infusiones dentro de la medicina herbolaria.

utilizado en infusiones dentro de la medicina herbolaria. Cólicos estomacales: se le atribuyen propiedades para disminuir las molestias abdominales.

se le atribuyen propiedades para disminuir las molestias abdominales. Indigestión: aprovechado como remedio tradicional para problemas digestivos.

aprovechado como remedio tradicional para problemas digestivos. Inflamación estomacal: utilizado para intentar reducir la sensación de hinchazón y otras molestias gastrointestinales.

utilizado para intentar reducir la sensación de hinchazón y otras molestias gastrointestinales. Cólicos menstruales: empleado mediante infusiones y baños tradicionales para aliviar los dolores durante el periodo menstrual.

¿Cómo se prepara el cempasúchil para aliviar problemas estomacales y cólicos menstruales?

Según lo explicado por Leonardo Alejandro Beltrán Rodríguez a UNAM Global, una de las preparaciones tradicionales consiste en elaborar una infusión utilizando entre tres y cuatro flores pequeñas de cempasúchil, aunque algunas personas también incorporan las ramas de la planta.

El procedimiento descrito por el investigador consiste en colocar las flores en agua caliente durante algunos minutos, permitir que sus componentes se incorporen al líquido y posteriormente colar la preparación antes de consumirla.

En el caso de los dolores menstruales, el especialista indicó que también se utilizan baños de asiento, preparados mediante la combinación del cempasúchil con otras plantas, como el pericón, cuyo líquido se aplica tradicionalmente sobre la zona abdominal para intentar reducir las molestias.

¿Para qué más sirve el cempasúchil? Sus usos en la agricultura y la industria

Además de sus aplicaciones en la medicina tradicional, el cempasúchil también puede aprovecharse en la agricultura, particularmente como repelente natural de insectos y como abono para mejorar las condiciones del suelo.

Entre las principales aplicaciones adicionales de la planta destacan:

Repelente natural: se utiliza en determinadas prácticas agrícolas para ayudar a mantener alejados algunos insectos.

se utiliza en determinadas prácticas agrícolas para ayudar a mantener alejados algunos insectos. Abono orgánico: sus restos vegetales pueden contribuir al mejoramiento del suelo.

sus restos vegetales pueden contribuir al mejoramiento del suelo. Colorante alimentario: sus pigmentos se aprovechan para intensificar el color de productos como la yema de huevo y la carne de pollo.

sus pigmentos se aprovechan para intensificar el color de productos como la yema de huevo y la carne de pollo. Industria textil: permite obtener pigmentos naturales para teñir fibras y prendas.

permite obtener pigmentos naturales para teñir fibras y prendas. Artesanías mexicanas: en estados como Guerrero, Puebla, Oaxaca y Morelos todavía se utiliza para dar color a textiles y otros productos artesanales.

El especialista también destacó la importancia de conservar el cultivo del cempasúchil mexicano frente a la competencia de variedades comercializadas para uso ornamental.

De esta manera, la flor de cempasúchil representa mucho más que un símbolo del Día de Muertos, pues su aprovechamiento abarca prácticas medicinales tradicionales, actividades agrícolas y procesos artesanales que forman parte del patrimonio cultural y biológico de México.