Lluvia de estrellas Oriónidas: ¿Será visible en México? (Margarito Pérez Retana)

Como parte del calendario astronómico del mes de octubre de 2026, llega este miércoles 21 y jueves 22 la lluvia de estrellas Oriónidas en su punto máximo de visualización.

Ciudad de México presentará un clima nublado con vientos de hasta 13 kilómetros por hora.

¿Qué son las estrellas Oriónidas?

Las Oriónidas son una lluvia de meteoritos, conocidas coloquialmente como estrellas fugaces. Este fenómeno astronómico ocurre una vez al año por los residuos del cometa 1P/Halley, cuando la Tierra cruza su estela polvo y los escombros que deja en su órbita alrededor del Sol.

Alcanzan una velocidad de 66 kilómetros por segundo al entrar a la atmósfera del planeta Tierra. Se origina en la constelación Orión, de ahí viene el nombre del fenómeno.

Horario de la lluvia de estrellas Oriónidas

Este evento inició su periodo de actividad desde el viernes 2 de octubre y concluirá el sábado 7 de noviembre, no obstante, tendrá su punto máximo durante la noche de miércoles 21 al jueves 22 de octubre. Será visible a partir de las 23:00 horas, cuando se eleve la constelación de Orión, intensificándose a la 01:00 horas y previo al amanecer.

¿El evento será visible en México?

Sí, la lluvia de estrellas Oriónidas podrá verse en cualquier estado del país. No obstante, para una correcta visualización del fenómeno astronómico deberá ser en un lugar alejado de la contaminación lumínica y con cielo despejado.

Está previsto una aparición de entre 15 y 20 meteoros por hora en un cielo oscuro.

Recomendaciones para ver la lluvia de estrellas

La lluvia de estrellas Oriónidas no necesitará del uno de telescopios o binoculares, ya que estos reducen el campo de visión. Igualmente, utilizar ropa cómoda y adecuada para la noche, debido al clima frio actual, también puedes apoyarte de cobijas y sillas plegables.

Previo al evento, adapta tus ojos a la oscuridad evitando el uso de celulares o luces blancas.