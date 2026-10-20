Prepara la piel de tu rostro para el cambio de estación; 5 tips para cuidarte

Skincare Durante esta temporada, procura mantener una hidratación adecuada, incorporar alimentos variados. (Mexsport)

¿Has pensado en cómo el cambio de estación puede influir en tu piel? El otoño tiene algo que nos encanta: las bebidas calientes, los suéteres favoritos y días más frescos.

Sin embargo, mientras nos preparamos para disfrutar de la temporada, hay algo que también experimenta estos cambios: nuestra piel.

5 tips para cuidar la piel de tu rostro

Con la llegada de los cambios de temperatura, es común notar el rostro más seco o con menos luminosidad. La buena noticia es que no necesitas transformar por completo tu rutina de belleza.

La tendencia está en elegir productos estratégicamente, priorizar la hidratación y apostar por fórmulas innovadoras que respondan a las necesidades de la piel.

Descubre los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en tu rutina.

Menos pasos, más cuidado

Si hay una tendencia de belleza que vale la pena adoptar esta temporada es el skinimalism, una filosofía que apuesta por simplificar la rutina y enfocarse en lo que realmente necesita nuestra piel.

En lugar de incorporar numerosos productos, lo ideal es construir una rutina con pasos esenciales: limpieza suave, tratamiento, hidratación y protección solar durante el día.

La hidratación es tu mejor aliada contra el frío

Durante el otoño tu piel comienza a sentirse con más resequedad, incluso después de lavarte el rostro. Esto puede relacionarse con los cambios de temperatura.

Para contrarrestarlo, busca fórmulas con ingredientes que ayuden a mantener la hidratación y cuidar la barrera cutánea.

Dale un boost antioxidante a tu piel

La vitamina C continúa siendo uno de los ingredientes protagonistas en skincare, gracias a sus propiedades antioxidantes y su capacidad para favorecer una apariencia más luminosa y uniforme.

Y es que el cambio de estación no solo invita a mantener una rutina que ayude a proteger la piel. En esta búsqueda de fórmulas que combinan ciencia, innovación y naturaleza destaca el Sérum Intensivo Antioxidante de Chronos Derma de Natura, desarrollado con doble vitamina C y bioactivos, ayudando a mejorar la luminosidad, el tono y la textura de la piel.

Beauty tip: los antioxidantes pueden ser grandes aliados de tu rutina matutina. Recuerda complementar su uso con hidratante y protector solar, incluso durante los días nublados.

Que el protector solar siga siendo parte de tu rutina

Uno de los errores más comunes cuando termina el verano es pensar que la protección solar deja de ser necesaria.

Sin embargo, incorporar un protector solar todos los días es uno de los hábitos más importantes para cuidar la piel y prevenir los efectos de la exposición solar.

El bienestar también se refleja en tu piel

El descanso, una alimentación equilibrada y los hábitos de bienestar también forman parte de una rutina integral de autocuidado.

Durante esta temporada, procura mantener una hidratación adecuada, incorporar alimentos variados y reservar momentos para descansar y desconectarse del ritmo cotidiano.

El cambio de temporada es una oportunidad para reconectar con lo que nuestro cuerpo y nuestra piel necesitan.

Preparar tu piel para el otoño parte de hacer pequeños cambios que te permitan disfrutar de la temporada sintiéndote bien y cuidándote todos los días.