¿Quieres vivir el Halloween en Rumania, la tierra de Drácula? Así puedes participar…

Vampiro El gran premio llevará a los ganadores hasta Rumanía, donde podrán disfrutar de una celebración de Halloween. (Pixabay)

Este Halloween, Flying Fish decidió adueñarse de la temporada de una forma inigualable. Tras arrancar en el Festival del Terror de Six Flags México, la marca presenta “¿Te atreves a ir al Castillo de Drácula?”.

Una dinámica para los amantes de Halloween

“¿Te atreves a ir al Castillo de Drácula?” es una dinámica que invita a sus consumidores a participar por diferentes premios y cuyo gran atractivo es un viaje a Rumanía para celebrar Halloween en el mítico Castillo de Drácula.

​La iniciativa busca convertir una de las temporadas más esperadas del año en una aventura que lleve a sus consumidores más allá de lo cotidiano de Halloween. Como punto de partida, Flying Fish llevó su universo de marca al Festival del Terror de Six Flags México, con una zona de espanto protagonizada por Drácula.

Como parte de esta intervención, los característicos limones de Flying Fish adoptaron una estética spooky y vampiresca, integrándose a la atmósfera del parque.

​La presencia de la marca de Grupo Modelo también incluyó barras intervenidas, una dinámica de espejos y photo opportunities, creando distintos puntos de contacto para que los asistentes se adentraran en el universo de Drácula.

¿Cómo puedes ganarte un viaje a Rumania?

Además, Flying Fish llevará la dinámica más allá del parque, dando a sus consumidores mayores de edad la oportunidad de ganar distintos premios, entre ellos pases para el Festival del Terror de Six Flags México, Six Packs de Flying Fish y muchas otras sorpresas.

​Participar es muy fácil: mayores de 18 años deberán comprar producto Flying Fish, escanear el código QR de la dinámica, ingresar al sitio correspondiente, registrar una fotografía de su ticket de compra y resolver la trivia correspondiente para participar por los premios.

​Pero eso no es todo, el gran premio llevará a los ganadores hasta Rumanía, donde podrán disfrutar de una celebración de Halloween en el legendario Castillo de Drácula, que reunirá a asistentes de diferentes países, con performances de DJs internacionales y sorpresas preparadas por Flying Fish para hacer de esta aventura algo inolvidable.

Esta vez, convierte Halloween en la oportunidad de llevar la diversión hasta el mismísimo Castillo de Drácula. ¡El terror apenas comienza!

Consulta los términos, condiciones, vigencia, restricciones y la mecánica completa de la dinámica en los canales oficiales de Flying Fish.