¿Cómo funcionan las lentes Kodak Precise Next y cómo ayudan a la vista?

Kodak Lenses Con el paso de los años, algo que hacemos de manera automática puede comenzar a requerir mayor esfuerzo. (Kodak)

Durante generaciones, Kodak ha sido sinónimo de imágenes. Pero hoy su relación con la forma en que vemos va más allá de capturar fotografías: también está presente en la visión que usamos todos los días.

El paso del tiempo no perdona la vista

Leer un mensaje en el celular, trabajar frente a una computadora, revisar un precio en el supermercado o manejar implica cambiar constantemente la mirada entre diferentes distancias.

Con el paso de los años, algo que hacemos de manera automática puede comenzar a requerir mayor esfuerzo.

Una de las razones es la presbicia, un cambio natural de la visión que suele comenzar a manifestarse alrededor de los 40 años y dificulta progresivamente enfocar de cerca.

¿Una de las señales más comunes? Empezar a alejar el celular para poder leer, necesitar más luz o tardar un poco más en enfocar al pasar de lejos a cerca.

Y aunque la visión cambia, la rutina no se detiene. Trabajo, familia, traslados y actividades cotidianas siguen exigiendo ver con claridad a diferentes distancias.

¿Cómo funcionan las lentes Kodak Precise Next

Pensando en esta etapa, los Lentes Kodak Precise Next fueron desarrollados especialmente para quienes comienzan a utilizar lentes progresivos y buscan una opción práctica y cómoda para su día a día.

A diferencia de los lentes destinados únicamente a ver de cerca o de lejos, los progresivos incorporan diferentes zonas de visión en una misma lente, facilitando ver a distintas distancias sin tener que cambiar constantemente de lentes. ​

Kodak Precise Next incorpora Vision First Design, desarrollado para reducir los cambios bruscos entre las diferentes zonas de la lente y favorecer una visión cómoda, particularmente a distancias intermedias y cercanas.

También integra Near Zone Amplification, tecnología que permite acceder más rápidamente a la zona de visión cercana cuando los ojos se desplazan hacia abajo.

En términos cotidianos, busca facilitar acciones que repetimos durante todo el día, como bajar la mirada para leer un WhatsApp, revisar un ticket, consultar un documento o mirar una pantalla. ​

Y para quienes piensan que acostumbrarse a unos lentes progresivos puede ser complicado, los resultados son relevantes: en pruebas con usuarios de Kodak Precise Next, 85% reportó sentirse cómodo, 83% calificó su experiencia de lectura como buena o muy buena y el tiempo promedio de adaptación fue menor a un día.

Además, su tecnología Near Zone Amplification ofrece hasta 12% mayor facilidad para acceder a la zona de lectura, en comparación con una combinación de lentes progresivos KODAK de nivel inicial.

Así, una marca que por generaciones ha estado vinculada con capturar imágenes con claridad lleva ese mismo territorio a una necesidad mucho más cotidiana: ver cómodamente lo que sucede de lejos, a distancia intermedia y de cerca.

Ante señales como alejar cada vez más el celular, necesitar mayor iluminación para leer o experimentar dificultad para enfocar objetos cercanos, se recomienda acudir con un profesional de la visión para realizar una evaluación y conocer la solución más adecuada para cada persona.