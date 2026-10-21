¿De qué murió Karina Vázquez? Lo que se sabe del fallecimiento de la exreina de belleza de Tlaxcala (Karina Vázquez vía Facebook)

A casi una semana de que servicios de emergencia confirmara la muerte de Karina Vázquez el pasado jueves 15 de octubre en su domicilio en Nativitas, Tlaxcala, la causa de su fallecimiento aún sigue sin ser confirmada.

Su familia han pedido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala que la investigación se realice bajo el protocolo de feminicidio por incongruencias en testimonios,.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre el fallecimiento de la exreina de belleza?

El cuerpo de Karina Vázquez fue hallado en el municipio de Nativitas en Tlaxcala el pasado jueves 15 de octubre. De acuerdo con reportes, Armando ‘N’, quien se presentó como pareja sentimental de Karina, habría hecho al llamado al servicio de emergencias después de que ella no reaccionara. Asimismo, añadió que durante la noche anterior ambos consumieron bebidas alcohólicas.

Elementos de Protección Civil de Nativitas confirmaron que la exreina de belleza no presentaba signos vitales, y en primera instancia, el caso de calificó como una broncoaspiración. No obstante, esto no ha sido confirmado.

Igualmente, la familia de Karina confirmó que Armando ‘N’ era un compañero de trabajo de la exreina de belleza, por lo que pidieron que se revisaran las declaraciones iniciales para evitar errores en el procedimiento.

El 20 de octubre, el coordinador de comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, informó que se seguirán todas las líneas de investigación para el caso, además de la detención de Armando ‘N’ por la presunta posesión de un arma de fuego, independientemente del caso de la exreina de Tlaxcala.

Como parte del procedimiento legal, el domicilio de Karina quedó resguardado para continuar con las investigaciones y esclarecer las causas de su fallecimiento.

¿Quién era Karina Vázquez?

Karina Vázquez Sánchez era originaria de Santa Ana Chiautempan, en el centro-sur del estado de Tlaxcala. En 2019 fue coronada como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones. Tenía 28 años al momento de fallecimiento y ejercía como abogada en su propio despacho,