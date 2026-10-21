Exatlón Mexico 2026: ¿Quién gana La Supervivencia hoy 21 de octubre? (@exatlomx)

Este miércoles 21 de octubre se llevará a cabo el primer duelo femenil por La Supervivencia, mientras que los hombres competirán por la Medalla Varonil en la novena semana de la décima temporada Exatlón México 2026.

El equipo Azul ha tenido más bajas desde el inicio de la competición con 6 atletas de 9 eliminados, siendo Hugo Espinoza el más reciente en el duelo de eliminación del 18 de octubre.

La última vez que el equipo Rojo perdió una competidora en un duelo de eliminación ocurrió en la primer semana del reality de deportes; Ella Bucio salió en la semana 7 por una lesión.

¿Quién gana La Supervivencia?

Los Azules se posicionan como el equipo favorito para ganar esta competición, debido a la racha de victorias que han tenido en los últimos duelos: La Villa 360, la ventaja, la Batalla Colosal, además de la llegada de Alejandro Aguilera ‘El Dóberman’, el nuevo refuerzo del equipo.

No obstante, esta podría ser la oportunidad de los Escarlatas para remontar la competición y salir victoriosas en el duelo, evitando que alguna competidora del equipo salga eliminada esta semana.

La predicción de ganadores de hoy está basada en los contextos que ha tenido cada equipo en duelos previos, por lo que no hay ningún resultado confirmado en la competición de hoy.

Horario y dónde ver Exatlón hoy 21 de octubre

El horario para ver el duelo por La Supervivencia y la Medalla Varonil hoy miércoles 21 de octubre es a las 18:30 horas, será mediante la plataforma de streaming Disney+, además de la página web de tv Azteca y en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

Igualmente, algunos programas anteriores están disponibles en el canal de YouTube de Exatlón México.