El ‘efecto Snoopy’: El inesperado rescate que salvó las ventas de Starbucks en México

Starbucks salva ventas con colaboraciones y bebidas de temporada. Alsea, mediante un reporte financiero, mostró que sus ventas aumentaron gracias a la colaboración con Peanuts y las bebidas de temporada otoñales. (Flickr y Crónica Digital)

La cadena de cafeterías Starbucks logró recuperarse de la caída en sus ventas en México durante el tercer trimestre de 2026, luego de apostar por una estrategia comercial que combinó la nostalgia de Snoopy, bebidas de temporada y productos coleccionables para atraer nuevamente a los consumidores.

¿Cómo logró Snoopy recuperar las ventas de Starbucks en México?

De acuerdo con el reporte financiero de Alsea, empresa encargada de operar Starbucks en México, las ventas en sucursales con más de un año de operación aumentaron 3.1% anual entre julio y septiembre, después de registrar una contracción de 2% durante el segundo trimestre. La recuperación también contribuyó a mejorar los resultados de la compañía, que reportó un incremento de 48.4% en sus ganancias netas atribuibles.

Uno de los principales factores que impulsaron el crecimiento de Starbucks fue su colaboración con Peanuts, la franquicia de personajes creada por Charles M. Schulz, que incluye a Snoopy, Charlie Brown y Woodstock.

La campaña aprovechó el 60 aniversario del especial televisivo It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, estrenado en 1966, para lanzar una colección de productos inspirados en Halloween y el otoño, acompañados por bebidas exclusivas y artículos de edición limitada.

De acuerdo con Alsea, esta estrategia ayudó a fortalecer la afluencia de consumidores durante septiembre, después de varios meses en los que la cadena había enfrentado dificultades para mantener su ritmo de crecimiento.

Entre los principales productos que formaron parte de la colaboración se encuentran:

Vasos coleccionables: diseños especiales con Snoopy y otros personajes de Peanuts .

diseños especiales con Snoopy y otros personajes de . Termos y tazas: artículos reutilizables con ilustraciones inspiradas en Halloween.

artículos reutilizables con ilustraciones inspiradas en Halloween. Peluche de Snoopy: edición conmemorativa del aniversario del especial animado.

edición conmemorativa del aniversario del especial animado. Accesorios: bolsas pequeñas, dijes, llaveros y pines coleccionables.

bolsas pequeñas, dijes, llaveros y pines coleccionables. Vaso de cristal de Snoopy: uno de los artículos más solicitados de la colección.

Starbucks pasó de perder ventas a crecer 3.1% durante el tercer trimestre de 2026

El crecimiento de Starbucks representa un cambio importante respecto al comportamiento que registró durante el segundo trimestre, cuando las ventas en tiendas comparables disminuyeron 2% anual.

Alsea atribuyó aquella caída a una combinación de factores, entre los que destacaron la debilidad del consumo en México, una menor actividad promocional y los cambios en los hábitos de movilidad durante el Mundial de Futbol 2026, especialmente por el trabajo desde casa.

Sin embargo, entre julio y septiembre, la empresa consiguió revertir la tendencia mediante una combinación de campañas comerciales y recuperación gradual del flujo de clientes.

Los resultados muestran la siguiente evolución:

Segundo trimestre de 2026: caída de 2% anual en ventas a mismas tiendas de Starbucks México.

caída de 2% anual en ventas a mismas tiendas de Starbucks México. Tercer trimestre de 2026: crecimiento de 3.1% anual.

crecimiento de 3.1% anual. Cambio de tendencia: mejora de aproximadamente 5.1 puntos porcentuales entre ambas tasas.

mejora de aproximadamente 5.1 puntos porcentuales entre ambas tasas. Principal impulso comercial: colaboración con Peanuts , bebidas de temporada y recuperación de visitantes.

colaboración con , bebidas de temporada y recuperación de visitantes. Resultado: regreso al crecimiento de las ventas comparables.

El director general de Alsea, Christian Gurría, explicó en el reporte presentado a la Bolsa Mexicana de Valores que México fue uno de los principales motores de la recuperación de la compañía, apoyado por la mejora en el tráfico de consumidores y la ejecución de sus campañas comerciales.

El regreso del Pumpkin Spice Latte y Unicorn Frappuccino también impulsó a Starbucks

Aunque Snoopy concentró buena parte de la atención de los consumidores, la colaboración con Peanuts no fue la única responsable de la recuperación de Starbucks, pues la cadena también aprovechó el lanzamiento de bebidas que históricamente han generado interés entre sus clientes.

Entre ellas destacó el Pumpkin Spice Latte, una bebida elaborada con café, leche y una mezcla de especias asociadas con la temporada otoñal, que cada año regresa al menú de Starbucks durante los últimos meses del año.

A esta estrategia se sumó el regreso del Unicorn Frappuccino, una bebida que alcanzó popularidad en redes sociales durante su lanzamiento original en 2017, especialmente por sus colores y presentación visual.

De esta manera, la estrategia buscó aprovechar el interés por los productos de edición limitada para incrementar las visitas a las cafeterías y fortalecer la relación de los consumidores con la marca.