Panditas Glow: las gomitas que brillan en la oscuridad; cómo son, a qué saben y dónde conseguirlas

Halloween trae decenas de cosas deliciosas. Pan de muerto, mandarinas, y ahora las Panditas Glow, una edición limitada que le da a las gomitas un efecto fluorescente bajo luz negra, con el que sus tradicionales ositos serán lo más cool durante las fiestas de octubre.

¿Qué son los Panditas Glow y cómo brillan?

La novedad de estas gomitas está en sus confetis comestibles que brillan bajo luz negra, una característica que distingue a Panditas Glow de las versiones tradicionales de la marca. Cada empaque incluye una pequeña lámpara que permite activar el efecto luminoso.

¿A qué saben los Panditas Glow?

Además de su efecto bajo luz negra, la edición especial presenta tres combinaciones de sabores frutales:

Durazno-pera: una mezcla de dos frutas dulces

Guayaba-piña: una propuesta que reúne dos sabores tropicales

Cereza-limón: una combinación frutal que juega con notas dulces y cítricas

La edición está pensada para quienes buscan probar algo distinto durante la temporada, ya sea para compartir dulces en una reunión, preparar una fiesta temática o sumar un detalle diferente a las celebraciones de Halloween.

¿Cuánto cuestan los Panditas Glow y dónde comprarlos?

Si quieres probar esta edición especial, hay buenas noticias: Panditas Glow ya está disponible en todas las tienditas y supermercados. El precio aproximado de Panditas Glow va de $35 a $40 pesos por empaque, aunque puede variar según el establecimiento. Cada presentación contiene una bolsa de gomitas de mayor tamaño que la versión tradicional y una lámpara coleccionable.

No olvides que se trata de una edición limitada, por lo que estará disponible hasta agotar existencias. Si quieres conseguirla para Halloween, conviene revisar las tiendas de tu zona antes de que se acaben.