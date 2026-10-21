Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrerá: Las mejores ofertas al 22 de octubre 2026

Ofertas en el Tianguis de Mamá Lucha HOY 26 de marzo Fotoarte: La Crónica

Comprar barato y comprar de buena calidad son dos cosas que jamás se pelean. Al menos no en el Tianguis de Mamá Lucha para esta semana, ya que trae consigo ofertas que los usuarios podrán aprovechar hasta este jueves 22 de octubre en varios departamentos de la tienda, pero sobre todo en frutas, verduras, carnes y pescados.

La campaña tiene como finalidad apoyar a la economía de las familias mexicanas sin sacrificar la calidad de sus compras. Por ello, si planeas hacer el súper en estos días, revisar el listado de oportunidades te ayudará a preparar tu lista de compras y estirar cada peso al máximo.

Oofertas del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá hasta el 22 de octubre 2026

Frutas y verduras

Jitomate Saladet a $25.00 el kilo.

Plátano Chiapas a $17.00 el kilo.

Zanahoria a $11.00 el kilo.

Cebolla blanca a $62.00 el kilo.

Lechuga Romana a $24.00 la pieza.

Pepino a $28.90 el kilo.

Manzana Red Delicious Marketside en bolsa de 1.3 k aprox. a $35.00 el kilo.

Chile Jalapeño a $12.00 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $30.00 el kilo.

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