Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrerá: Las mejores ofertas al 22 de octubre 2026

Comprar barato y comprar de buena calidad son dos cosas que jamás se pelean. Al menos no en el Tianguis de Mamá Lucha para esta semana, ya que trae consigo ofertas que los usuarios podrán aprovechar hasta este jueves 22 de octubre en varios departamentos de la tienda, pero sobre todo en frutas, verduras, carnes y pescados.
La campaña tiene como finalidad apoyar a la economía de las familias mexicanas sin sacrificar la calidad de sus compras. Por ello, si planeas hacer el súper en estos días, revisar el listado de oportunidades te ayudará a preparar tu lista de compras y estirar cada peso al máximo.
Oofertas del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá hasta el 22 de octubre 2026
Frutas y verduras
- Jitomate Saladet a $25.00 el kilo.
- Plátano Chiapas a $17.00 el kilo.
- Zanahoria a $11.00 el kilo.
- Cebolla blanca a $62.00 el kilo.
- Lechuga Romana a $24.00 la pieza.
- Pepino a $28.90 el kilo.
- Manzana Red Delicious Marketside en bolsa de 1.3 k aprox. a $35.00 el kilo.
- Chile Jalapeño a $12.00 el kilo.
Carnes, pollos y pescados
- Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $30.00 el kilo.
Más ofertas
- Jitomate Saladet a $25.00 el kilo.
- Cebolla blanca a $44.00 la malla de 1 kilo.
- Aguacate Hass a $25.00 la malla.
- Sandía a $19.00 el kilo.
- Calabaza de Castilla a $18.00 el kilo.
- Manzana Gala en bolsa a $50.00 el kilo.
- Manzana Red Delicious en bolsa a $35.00 el kilo.
- Manzana Red Delicious a $40.00 el kilo.
- Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo.
- Melón Chino a $34.00 el kilo.
- Piña Miel a $28.00 el kilo.
- Nopal a $44.00 el kilo.
- Tomate verde a $41.00 el kilo.
- Cebolla blanca a $67.00 el kilo.
- Aguacate Hass a $40.00 el kilo.
- Pepino a $28.90 el kilo.
- Cebolla morada a $68.00 el kilo.
- Papa Alfa chica a $55.00 el kilo.
- Papa blanca a $47.00 el kilo.
- Camote amarillo a $89.00 el kilo.
- Jícama a $36.00 el kilo.
- Limón con semilla a $40.00 el kilo.
- Limón con semilla a $27.00 la malla.
- Limón sin semilla a $50.00 el kilo.
- Mandarina a $50.00 el kilo.
- Naranja a $31.00 el kilo.
- Toronja a $29.00 el kilo.
- Manzana Gala a $44.00 el kilo.
- Perón Golden a $57.00 el kilo.
- Manzana Granny Smith en bolsa a $48.00 el kilo.
- Manzana Granny Smith a $55.00 el kilo.
- Pera de Anjou a $50.00 el kilo.
- Tuna a $45.00 el kilo.
- Ciruela a $90.00 el kilo.
- Durazno a $94.00 el kilo.
- Papaya a $44.90 el kilo.
- Plátano Macho a $30.00 el kilo.
- Plátano Dominico a $42.90 el kilo.
- Plátano Chiapas a $17.00 el kilo.
- Champiñones a $99.00 el kilo.
- Chile Serrano a $64.00 el kilo.
- Chile Jalapeño a $12.00 el kilo.
- Col blanca a $31.00 el kilo.
- Chayote sin espinas a $45.00 el kilo.
- Ejote a $64.00 el kilo.
- Calabaza Japonesa a $50.00 el kilo.
- Zanahoria a $11.00 el kilo.
- Lechuga Romana a $24.00 la pieza.
- Apio a $38.90 el kilo.
- Betabel a $38.90 el kilo.
- Perejil a $12.90 el manojo.
- Acelga a $12.90 el manojo.
- Espinaca a $13.90 el manojo.
- Cilantro a $10.00 el manojo.
- Uva verde a $87.00 el domo.
- Uva roja a $86.00 el domo.
- Brócoli a $62.00 el kilo.