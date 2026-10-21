Dopamine Land llega a CDMX: fechas, ubicación, costos y qué encontrarás en esta experiencia

Dopamine Land llegará a CDMX con una propuesta que combina instalaciones artísticas, estímulos sensoriales y actividades interactivas en un recorrido pensado para despertar la curiosidad y recuperar el gusto por jugar.

La experiencia abrirá en el Centro Comercial Santa Fe, donde los visitantes podrán explorar distintos escenarios que mezclan iluminación, sonidos, texturas y espacios diseñados para la diversión. A diferencia de una exposición tradicional, aquí la idea es participar, moverse y experimentar cada ambiente de una manera distinta.

¿Qué es Dopamine Land y qué podrás hacer?

Dopamine Land es una experiencia que te llevará por un recorrido entre ambientes diseñados con colores, luz, sonido y el juego. Su concepto toma como referencia la dopamina, un neurotransmisor relacionado con los mecanismos de recompensa y motivación del cerebro.

Durante aproximadamente 90 minutos, los asistentes podrán recorrer nueve espacios con propuestas diferentes. Hay zonas para bailar, dibujar sin preocuparse por ensuciar, explorar texturas, jugar entre pelotas y descubrir instalaciones luminosas.

La intención es que el público deje de ser espectador y se convierta en parte de la obra. La experiencia combina escenarios pensados para tomar fotografías con actividades que invitan a la exploración y la expresión creativa.

Los nueve espacios que encontrarás en Dopamine Land

Cada habitación tiene su propia ambientación y una dinámica particular. Estos son los espacios anunciados para el recorrido:

Colortopia: un mundo dominado por el neón

Las luces y los colores intensos protagonizan este escenario, donde los elementos visuales cambian constantemente para crear una atmósfera envolvente.

Scribblescape: creatividad sin reglas

Aquí las paredes, los pisos y los muebles se convierten en superficies para dibujar, pintar y escribir. Es un espacio pensado para expresarse sin las restricciones de una hoja de papel.

Neon Nebula: luces y movimiento

Los efectos luminosos y las imágenes vibrantes dan forma a este universo de alto impacto visual, diseñado para sumergir a los visitantes en una experiencia dinámica.

Cave of Tactility: una pausa para explorar texturas

Esta zona apuesta por el sentido del tacto mediante materiales y superficies que invitan a descubrir distintas sensaciones a través de la interacción física.

Chromadance: una pista para soltarse

La música, las luces y el movimiento se encuentran en una zona inspirada en la estética disco. Los asistentes podrán elegir su música y disfrutar del baile a su propio ritmo.

Sunset Lagoon: una alberca de pelotas

Los tonos dorados y la iluminación cálida acompañan este espacio que incluye una enorme alberca de pelotas, ideal para combinar el juego con un ambiente más relajado.

Cushion Clash: una batalla de almohadas

La diversión sube de intensidad en una zona inflable donde los visitantes podrán participar en peleas de almohadas y recuperar un poco de esa espontaneidad asociada con los juegos de la infancia.

Euphoria Grove: un bosque sensorial

Los sonidos, los aromas y la iluminación recrean un entorno natural que cambia con las cuatro estaciones. La propuesta busca ofrecer un contraste tranquilo frente a las habitaciones más dinámicas.

Cosmic Oasis: un universo de reflejos

Los espejos y los juegos de luz crean la ilusión de un espacio que se extiende más allá de sus límites físicos, con perspectivas cambiantes para explorar desde distintos ángulos.

¿Cuándo abre Dopamine Land en CDMX y dónde estará?

Si ya estás buscando un plan diferente para noviembre, estos son los datos que debes considerar antes de organizar tu visita.

Fecha de apertura: 19 de noviembre de 2026.

19 de noviembre de 2026. Ubicación: Centro Comercial Santa Fe, primer piso de Vía Santa Fe, dos pisos arriba de la pista de hielo.

Centro Comercial Santa Fe, primer piso de Vía Santa Fe, dos pisos arriba de la pista de hielo. Duración: aproximadamente 90 minutos.

aproximadamente 90 minutos. Edad recomendada: todas las edades.

todas las edades. Boletos: disponibles mediante la aplicación y el sitio web de Fever, así como en taquilla, de acuerdo con la información del organizador.

disponibles mediante la aplicación y el sitio web de Fever, así como en taquilla, de acuerdo con la información del organizador. Lista de espera: puedes registrarte a través de Fever o de la página oficial de Dopamine Land.

La disponibilidad de entradas, los precios y los horarios específicos deberán consultarse en los canales oficiales de la experiencia.