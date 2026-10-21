Progol Media Semana 818: partidos y pronósticos de la quiniela

Resultados Progol 808: ganadores y premios de la quiniela de ½ semana Conoce los resultados de Progol Media Semana de este viernes 14 de agosto (Pexels)

Sin duda, el Progol se ha convertido en uno de los sorteo de la Lotería Nacional más esperados, es por ello que, con la llegada del Progol Media Semana 818, los seguidores de este concurso ya buscan información sobre los encuentros incluidos en la jornada y las posibilidades de acertar sus resultados.

En este sentido, antes de completar una quiniela, conviene revisar los partidos de la programación oficial y conocer cuáles podrían ser los resultados de los encuentros próximos. Por ello, en Crónica te dejamos el pronóstico de esta media semana.

Progol Media Semana 818: probable quiniela ganadora

Guadalajara-Necaxa: L

San Luis-Querétaro: V

Juárez-Atlante: V

Tigres-León: E

Puebla-Monterrey: V

Atlas-Águilas: E

Toluca-Tijuana: L

Pachuca-CruzAzul: L

S.Laguna-Pumas: L

¿Qué significan L, E y V en una quiniela?

Para interpretar una quiniela de futbol, es necesario conocer las tres opciones habituales de resultado:

L: local. La victoria del equipo que aparece primero en el encuentro.

La victoria del equipo que aparece primero en el encuentro. E: empate. Ambos equipos terminan con el mismo marcador.

Ambos equipos terminan con el mismo marcador. V: visitante. Gana el equipo que juega fuera de casa y aparece en segundo lugar.

Estas abreviaturas permiten registrar de manera sencilla el resultado pronosticado para cada partido. Antes de elegir una opción, conviene consultar la programación correspondiente al concurso y comprobar que los encuentros y sus horarios sean los oficiales.