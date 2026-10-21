Mouse de papas fritas de McDonald’s: ¿Cuánto cuesta y dónde podrá conseguirse este coleccionable?

Mouse de McDonald's El producto saldrá a la venta en China. (McDonald's)

McDonald’s lanzará un mouse de computadora para su mercado chino. El producto tendrá el diseño de una caja de papas a la francesa y vendrá con una bolsa para portarlo.

¿Cómo será mouse que McDonald’s lanzará en China y cuál es la manera de conseguirlo?

Se habla mucho de la innovación tecnológica que ha experimentado China en las últimas décadas, pero nadie imaginaría que esta llegaría hasta los juguetes de las franquicias de comida rápida. McDonald’s China ofrecerá un mouse para computadora por tiempo limitado. Este es fabricado en colaboración con Lenovo y funcionará a través de Bluetooth. Además, contará con una bolsa especial para llevarlo a todos lados.

El mouse es parte de la iniciativa de reciclaje “Reimagina buenas cosas”, la cual se estrenó en 2021 y que consiste en reciclar viejos juguetes de las Cajitas Felices para crear nuevos productos.

McDonald's mouse, made from recycled happy meal toys. China exclusive with only 4000 being made. https://t.co/crjtKASusw — NVNT (@NVNT_R) October 20, 2026

Por el momento, el lanzamiento estará limitado al mercado chino, sin una fecha para posible expansión. Quedará por ver si el producto es tan exitoso y tiene suficiente atención internacional para que la compañía considere lanzarlo en otros países. Aunque no hay que dudar que algunos de los afortunados posiblemente lo venderán en línea.

Costará 99 yuan o 14 dólares, además de 18 puntos de tu membresía McDonald’s. Se fabricaron 4 mil unidades, para las cuales ya hubo más de 6 mil personas interesadas, por lo que la oferta será muy limitada y desaparecerá rápidamente.

Se lanzarán el 22 y 23 de octubre, con dos mil unidades siendo ofertadas cada día. Cada comprador puede adquirir un máximo de dos. Las compras se realizarán a través de la aplicación del restaurante y WeChat a partir de las 10:45 de la hora local.