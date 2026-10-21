¿Qué es el balance hídrico? El movimiento de agua restablecida en Nuevo León

Heineken Este resultado es fruto de años de trabajo, inversión responsable y una visión de largo plazo basada en la colaboración (Especial)

Como un hito de liderazgo y gestión responsable del agua dentro de la industria cervecera global, Heineken México anunció que su icónica cervecería ubicada en Monterrey, Nuevo León, ha alcanzado el balance hídrico en la cuenca del Río San Juan, una región con estrés hídrico.

¿Qué es el balance hídrico?

La cuenca del Río San Juan, ubicada en Nuevo León y vinculada a la operación de Cervecería Monterrey, registra el mayor volumen de agua reabastecida dentro de The Heineken Company a nivel mundial, marcando un referente en materia de eficiencia, responsabilidad ambiental y colaboración territorial.

Este avance combina eficiencia operativa, soluciones basadas en la naturaleza y trabajo de largo plazo con comunidades y aliados especializados, entre ellos el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), organismo técnico con una década de experiencia en soluciones ambientales basadas en ciencia para Nuevo León, del cual Heineken México fue precursor desde su origen.

Su colaboración, junto con la participación de comunidades locales, ha sido clave para implementar proyectos de conservación, restauración y reabastecimiento en la cuenca.

“La cervecería de Monterrey, un símbolo con más de 135 años de historia y tradición en México ha sido el corazón desde el cual la empresa ha construido una trayectoria caracterizada por la excelencia operativa y la innovación constante. Alcanzar la meta del balance hídrico en esta localidad refleja el arraigo y el respeto que la organización mantiene hacia la comunidad regiomontana y hacia el entorno natural del norte del país” enfatizó Claudia de la Vega, VP de Asuntos Corporativos de HEINEKEN México.

Este resultado es fruto de años de trabajo, inversión responsable y una visión de largo plazo basada en la colaboración. También refleja la integración de la sustentabilidad en las decisiones del negocio mediante la estrategia “Brindar un Mundo Mejor”.

Esta acción busca que la producción de su portafolio avance en equilibrio con los ecosistemas de las regiones donde opera, impulsando acciones dentro de sus operaciones para reducir el uso de agua y, fuera de ellas, proyectos de conservación y reabastecimiento orientados a contribuir a la salud de las cuencas.

La presencia de Simon Henzell-Thomas, director global de Sustentabilidad de The Heineken Company, en el evento, subrayó la relevancia que la agenda de agua tiene dentro de la estrategia global de la compañía, especialmente en territorios donde la gestión responsable del recurso es clave para la resiliencia de largo plazo.

¿Quién ayuda al balance hídrico en Nuevo León?

Esta visión fortalece la resiliencia de sus operaciones y del entorno del que forman parte, al tiempo que reconoce el valor de aliados técnicos y territoriales como el FAMM para convertir la ambición ambiental en resultados medibles.

“El avance de la Cervecería Monterrey es motivo de orgullo para The Heineken Company y un referente relevante para HEINEKEN Américas. Además de representar el mayor volumen de agua reabastecida entre nuestras cuencas a nivel global, demuestra el valor de integrar eficiencia operativa, ciencia y colaboración territorial en regiones donde la gestión del agua es clave para la resiliencia de largo plazo. Este resultado nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares y a compartir aprendizajes que puedan inspirar una gestión responsable del agua en la región”, comentó Alex Carreteiro, Presidente Regional de Heineken Américas.

Este logro combina la optimización técnica interna con intervenciones ambientales de gran escala en el territorio.

Con el respaldo de mediciones científicas la empresa ha logrado un beneficio volumétrico de 1,955,530 metros cúbicos destinados al reabastecimiento del agua contenida en sus productos.

Adicionalmente se han intervenido una superficie total de 1,779 hectáreas dedicadas a trabajos rigurosos de reforestación y conservación de suelos, logrando la siembra de 2,434,184 árboles de especies nativas.

Además de los beneficios ambientales, la implementación de obras de conservación de suelo, viveros y reforestación ha contribuido a generar 190 empleos directos y 570 indirectos en comunidades rurales de la región.

Este componente fortalece capacidades locales y vincula la protección del patrimonio natural con oportunidades económicas en el territorio.

Esta iniciativa refleja cómo la alianza entre Heineken México y el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM) permite al sector empresarial involucrarse activamente en la atención de los retos ambientales.

A través de acciones concretas en las cuencas locales, ambas instituciones promueven la suma de esfuerzos entre empresas, sociedad y gobierno como la vía principal para transformar los desafíos ecológicos en soluciones sostenibles con impacto medible en las comunidades.

El aprendizaje generado en la Cervecería Monterrey y en la cuenca del Río San Juan ha permitido escalar soluciones hacia modelos de colaboración con mayor alcance regional.

A partir de esta experiencia, y del trabajo articulado con aliados como el FAMM, HEINEKEN México impulsa iniciativas como “Manos al Agua por el Río Bravo”, una plataforma colaborativa que busca sumar capacidades, inversión y conocimiento técnico de empresas, organizaciones y otros actores para multiplicar el impacto positivo en favor de la seguridad hídrica de la cuenca compartida.

“En HEINEKEN México sabemos que los retos del agua requieren visión de largo plazo y colaboración. Alcanzar esta meta en Monterrey refleja lo que podemos lograr cuando combinamos eficiencia en nuestras operaciones con alianzas en el territorio. Este avance fortalece nuestra capacidad de operar de manera resiliente y nos impulsa a seguir trabajando, junto con comunidades y aliados, para contribuir al cuidado de los recursos naturales”, mencionó Oriol Bonaclocha, CEO de Heineken México.

A nivel nacional, Heineken México registra un consumo promedio de 2.23 hectolitros de agua por hectolitro de cerveza en instalaciones ubicadas en zonas de estrés hídrico y de 2.26 hectolitros en el conjunto de sus cervecerías, ambos por debajo de las metas corporativas globales.

Este desempeño, sumado al trabajo en cuencas, refuerza una forma de operar que integra innovación, eficiencia y gestión responsable del agua como elementos de competitividad y continuidad del negocio.