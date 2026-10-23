Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, narra qué le pasó en el rostro

Eduin Caz tuvo una intervención quirúrgica en la mejilla. CIUDAD DE MÉXICO, 17JULIO2026.- Concierto del conjunto Grupo Firme, presentandose en el Estadio GNP con su Tour La Última Peda. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

El cantante mexicano Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reapareció en redes sociales para explicar qué le ocurrió en el rostro, después de que se difundieran fotografías de una intervención quirúrgica en una de sus mejillas, situación que generó preocupación entre sus seguidores y especulaciones sobre su estado de salud.

¿Qué le pasó a Eduin Caz en el rostro? Esto explicó el cantante

Este viernes 23 de octubre, el cantante compartió una serie de historias en Instagram mientras viajaba a Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde tiene programadas presentaciones con la agrupación.

Durante su mensaje, explicó que la cicatriz que ahora presenta en el rostro es consecuencia de la extracción de una lesión que tenía desde hacía varios años, la cual describió como un pequeño granito o cabello enterrado que, con el tiempo, llegó a parecerse a un lunar.

El cantante señaló que decidió retirarse la lesión después de convivir durante años con ella. Asimismo, aprovechó para responder a las especulaciones que surgieron después de que se difundieran fotografías de su mejilla intervenida, particularmente aquellas que relacionaban su apariencia con algún incidente personal o procedimiento de cirugía estética.

“No me pegó la mujer”, expresó el cantante en tono de broma, antes de aclarar que tampoco se había sometido a una operación para modificar la forma de su cara. “No me quité cachete ni nada”, añadió, al explicar que sus cambios físicos recientes también están relacionados con haber dejado de consumir alcohol y retomado sus entrenamientos en el gimnasio.

Eduin Caz aclara los rumores sobre lo que le pasó en el rostro. (@eduincaz/Instagram)

¿Cuándo surgió la información sobre la operación a Eduin Caz?

La información sobre la cirugía del cantante comenzó a difundirse durante las primeras horas del viernes 23 de octubre, cuando Jacqueline Martínez, periodista de espectáculos conocida como Chamonic, compartió fotografías y detalles del procedimiento. Según su reporte, el vocalista de Grupo Firme tenía un absceso en una de sus mejillas, para el cual había utilizado cremas, pomadas y otros productos sin obtener una mejoría suficiente.

De acuerdo con la comunicadora, los médicos determinaron que era necesario retirar la lesión mediante una intervención quirúrgica menor. Debido a su profundidad, la herida requirió tres puntos de sutura, mientras que parte del tejido extraído fue enviado a un laboratorio para descartar posibles anomalías.