Cajita Feliz Pokémon de McDonald’s Filtran la colaboración con cartas coleccionables ¿Llegará a México? (McDonald’s)

Los fans de Pokémon han estado de celebración con el 30 aniversario de los característicos seres que se encuentran en las pokébolas y son criaturas de batalla con poderes épicos. Definitivamente se ha visto un año repleto de Pokémon: desde colaboraciones con Puma y Crocs, McDonald’s no se queda atrás anunciando su colaboración junto al lanzamiento de la característica Cajita Feliz de la cadena de comida rápida. A pesar de las filtraciones que surgieron desde el mes de septiembre, la cadena ha filtrado el primer vistazo de esta esperada alianza.

¿Qué coleccionables de Pokémon habrá en la Cajita Feliz?

La filtración de la colaboración Pokémon x McDonald’s confirma la llegada de 15 juguetes miniatura coleccionables, cada uno presentado en una caja decorada de manera individual con el diseño del personaje correspondiente:

Pikachu

Weedle

Torchic

Sobble

Umbreon

Espurr

Bulbasaur

Eevee

Munchlax

Minccino

Sprigatito

Charmander

Piplup

Rowlet

Squirtle

Además de las figuras, incluye sobres de manzanas con empaques especiales ilustrados con imágenes de Pikachu, Squirtle, Bulbasaur, Charmander y Eevee.

Para los coleccionistas del juego de cartas, la filtración señala que cada juguete vendrá acompañado por un sobre con dos tarjetas. Aunque en las primeras filtraciones únicamente se han revelado las cartas de Metagross y Hawlucha, se contempla que más especies de Pokémon se sumen al catálogo de la promoción.

McDonald’s x Pokémon is back! 🍟 Starting November 10th in the US, Happy Meals will feature 15 different mini Happy Meal box Pokémon toys, with each toy including 2 random cards from a 15-card set! The full card set hasn't been revealed yet. I NEED THESE!!! https://t.co/lALVlfxVEp — Pokemon Alerts & News (@PokeTCGAlerts) October 27, 2026

¿Cuándo estará a la venta la Cajita Feliz de Pokémon?

El lanzamiento de la Cajita Feliz de Pokémon comenzará en los restaurantes de Estados Unidos a partir del 10 de noviembre de 2026, y la promoción se mantendrá disponible de manera limitada hasta el 14 de diciembre.

¿Llegará la colección de Pokémon x McDonald’s a México?

Por el momento, la empresa ha confirmado la distribución de la colección en tres países: Canadá (del 3 de noviembre al 7 de diciembre), Australia (del 5 de noviembre al 9 de diciembre) y Estados Unidos (a partir del 10 de noviembre). Aunque aún no hay un anuncio oficial para el mercado latinoamericano, se espera que la promoción también arribe a los establecimientos de México.