Grand Theft Auto VI ¿Cuánta memoria ocupará GTA VI? Filtrán cuánto pesaría el juego (Rockstar Games)

Con la cuenta regresiva en curso, el lanzamiento de la tan esperada entrega de Grand Theft Auto VI está cada vez más cerca. Los jugadores que planean pasar la noche entera disfrutando del título deben saber algo muy importante: hay que reservar un espacio amplio en la consola, ya que se ha filtrado la cantidad de almacenamiento que ocupará GTA VI.

¿Cuánta memoria ocupará GTA VI tras la filtración?

A diferencia de GTA V, cuyo estreno requería un rango de memoria que alcanzaba los 86.8 GB, especialmente con las constantes actualizaciones de contenido en GTA Online, GTA VI contará con un peso mucho mayor. La entrega superará los 200 GB, ocupando un total estimado de 210 GB en disco.

Esta cifra fue revelada por PlayStation Game Size, un medio especializado en el rastreo de datos en los servidores de PlayStation que suele dar a conocer el tamaño final de los videojuegos antes de su lanzamiento.

¿A qué se debe el enorme tamaño del juego?

El inmenso peso del juego en la memoria se debe a la escala del mapa. El título está ambientado en el enorme estado de Leonida, centro principal es la ciudad de Vice City.

Para Rockstar Games, este nuevo territorio representa un salto gigante: el mapa de Leonida es el doble de grande que Los Santos en GTA V y el triple en comparación con toda el área de Red Dead Redemption 2.

Rob Nelson, codirector de Rockstar Games y encargado del desarrollo del videojuego, señaló que el mundo es tan inmenso que desconoce si alguien del equipo sabe con exactitud su tamaño total, aunque evitó revelar cuántos kilómetros cuadrados abarcará la superficie final de Leonida.