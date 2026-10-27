Ofertas Martes de Frescura de Walmart 27 de octubre de 2026: esto cuesta la fruta, verdura y carne hoy

Martes de Frescura Walmart HOY 18 de agosto 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carne que no puedes dejar pasar

Walmart tiene ofertas este 27 de octubre de 2026 como parte de su tradicional Martes de Frescura, una jornada en la que algunos productos para surtir la despensa pueden encontrarse a precios especiales.

La promoción contempla principalmente frutas, verduras y carnes, con disponibilidad tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea. Eso sí, hay un detalle importante: las ofertas tienen vigencia durante este martes, por lo que conviene revisar los precios antes de hacer la compra y no dejar el mandado para después.

¿Cuáles son las ofertas de Walmart este martes 27 de octubre?

Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.

Frutas y verduras

Calabaza blanca a $130.00 la pieza.

Calabaza Pay a $60.00 la pieza.

Calabaza de Castilla a $20.00 el kilo.

Calabaza Ornamental o Miniatura a $35.00 la pieza.

Perón Golden a $40.00 el kilo.

Uva verde Clam a $88.00 el domo.

Plátano Chiapas a $18.00 el kilo.

Mandarina sin semilla Marketside a $59.00 el empaque de 907 g.

Piña Miel a $30.00 el kilo.

Aguacate Hass a $42.00 el kilo.

Jitomate Saladet a $27.00 el kilo.

Papa blanca Alfa a $47.00 el kilo.

Aguacate Hass a $42.00 el kilo.

Jitomate a $27.00 el kilo.

Pera de Anjou a $64 el kilo.

Manzana Red Delicious a $40.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $54.00 el kilo.

Manzana Gala a $54.00 el kilo.

Perón Golden a $58.00 el kilo.

Toronja a $29.00 el kilo.

Mandarina granel a $55.00 el kilo.

Naranja a $35.00 el kilo.

Limón con semilla a $42.00 el kilo.

Limón sin semilla a $45.00 el kilo.

Limón con semilla a $45.00 la malla.

Limón sin semilla a $50.00 la malla.

Aguacate Hass a $30.00 la malla.

Tomate verde a $39.00 el kilo.

Chayote sin espinas a $45.00 el kilo.

Piña Miel a $30.00 el kilo.

Melón Chino a $36.00 el kilo.

Sandía a $20.00 el kilo.

Plátano Chiapas a $18.00 el kilo.

Papa blanca a $49.00 el kilo.

Pepino a $29.90 el kilo.

Tomate amarillo a $95.00 el kilo.

Cebolla morada a $68.00 el kilo.

Cebolla blanca a $45.00 la malla.

Cebolla blanca a $69.00 el kilo.

Cilantro a $11.90 el manojo.

Espinaca a $14.90 el manojo.

Perejil a $16.90 el manojo.

Zanahoria a $15.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $39.90 el kilo.

Betabel a $39.90 el kilo.

Col blanca a $59.00 el kilo.

Apio a $39.90 el kilo.

Lechuga Romana a $17.00 la pieza.

Elote a $15.00 la pieza.

Brócoli a $64.00 el kilo.

Chile Poblano a $59.00 el kilo.

Chile Jalapeño a $20.00 el kilo.

Chile Serrano a $69.00 el kilo.

Berenjena a $79.00 el kilo.

Champiñones a $133.00 el kilo.

Papaya a $49.90 el kilo.

Tuna a $35.00 el kilo.

Mamey a $45.90 el kilo.

Lima a $55.00 el kilo.

Uva roja a $94.00 el domo.

Uva verde a $88.00 el domo.

Ofertas en carnes, pollo y pescado

Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo.

Milanesa de Pollo a $182.00 el kilo.

Molida de Res Premium Marketside 80/20 a $62.00 el empaque de 500 g.

Nuggets de Pollo empanizados, Hamburguesas de Pollo o Milanesa de Pollo empanizada Del Día a $54.00 el empaque de 500 g o 450 g.

Barrita Surimi a $126.00 el kilo.

Filete de Tilapia a $104.00 el kilo.

Milanesa de Cerdo a $119.00 el kilo.

Chuleta ahumada a $132.00 el kilo.

Arrachera marinada de Res SuKarne a $218.00 el empaque de 600 g.

¿Cómo aprovechar las ofertas de Walmart este martes 27 de octubre?

Una forma sencilla de ahorrar es preparar una lista antes de ir al supermercado. Organizar las comidas de la semana ayuda a comprar únicamente lo necesario y reduce el riesgo de desperdiciar alimentos perecederos.

También puedes comparar los precios de las presentaciones disponibles, revisar las promociones vigentes y comprobar si existe alguna diferencia entre comprar en tienda o mediante internet.

Si prefieres hacer el súper desde casa, entra al sitio oficial de Walmart México o utiliza su aplicación. Busca la sección del Martes de Frescura, selecciona tu ubicación y consulta los productos disponibles para tu zona. Después, agrega los artículos al carrito y revisa las opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda que aparezcan para tu pedido.

¿Hasta cuándo duran las promociones del Martes de Frescura?

Las ofertas anunciadas para esta edición corresponden al martes 13 de octubre de 2026 y tienen vigencia limitada. La disponibilidad de cada artículo depende de las existencias y de las condiciones aplicables en cada sucursal o canal de compra.