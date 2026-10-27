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Consulta las ofertas de Soriana del 27 y 28 de octubre de 2026. Revisa precios de frutas, verduras, carnes y productos de despensa

Martes y Miércoles del Campo Soriana 27 y 28 de octubre de 2026: las imperdibles ofertas en la huerta

Por Fernando Huacuz
Martes y Miércoles del Campo Soriana 29 y 30 de septiembre 2026: ofertas en frutas, verduras y carne
Martes y Miércoles del Campo Soriana 29 y 30 de septiembre 2026: ofertas en frutas, verduras y carne

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante los días 27 y 28 de octubre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Descuentos destacados en el departamento de frutas y verduras

Aquí te presentamos precios increíbles para el martes 27 y miércoles 28 de octubre del 2026, con varios de estas frutas y verduras con descuentos de su precio regular:

  • Plátano: $22.50 el kilo
  • Pepino: $24.90 el kilo
  • Piña Gota de Miel: $23.90 el kilo
  • Sandía con semilla: $20.90 el kilo
  • Sandía sin semilla: $23.90 el kilo
  • Melón chino: $26.80 el kilo
  • Papa blanca: $39.90 el kilo
  • Jitomate saladet: $29.80 el kilo
  • Cebolla blanca: $34.90 el kilo
  • Zanahoria: $14.90 el kilo
  • Limón con semilla: $36.90 el kilo
  • Limón sin semilla: $42.00 el kilo
  • Calabacita indiana: $28.50 el kilo
  • Chayote sin espinas: $19.90 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $23.80 por pieza
  • Aguacate Hass Jumbo: $52.00 el kilo
  • Aguacate criollo: $59.90 el kilo
  • Manzana red delicious: $32.90 el kilo
  • Manzana gala: $39.90 el kilo
  • Naranja: $18.50 el kilo
  • Papaya: $42.90 el kilo
  • Tuna blanca: $32.00 el kilo
  • Plátano macho: $40.90 el kilo
  • Plátano dominico: $46.90 el kilo
  • Tomate verde: $27.90 el kilo

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Pollo entero con vísceras Bachoco: $39.80 el kilo
  • Pollo entero con vísceras Pilgrim’s: $44.80 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
  • Pierna de cerdo congelada con hueso: $57.00 el kilo
  • Molida de res especial 80/20: $108.90 el kilo
  • Milanesa de res de lila: $159.00 el kilo
  • Pulpa de cerdo en trozos: $92.00 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $115.00 el kilo
  • Filete de bagre de canal: $74.90 el kilo
  • Filete de tilapia congelado: $84.00 el kilo
  • Camón mediano sin cabeza: $198.00 el kilo
  • Huevo blanco precissimo de 30 piezas: $82.50 el paquete
  • Queso fresco panela Soriana 400g: $54.00 la pieza
  • Atún en agua/aceite Precissimo 140g: $14.00 la lata
  • Frijol negro o pinto Precissimo 900g: $34.00 la pieza
  • Arroz súper extra Precissimo 900g: $18.50 la pieza
  • Aceite vegetal Precissimo 800ml: $32.50 la pieza
  • Manteca de cerdo 1kg: $52.00 el paquete
  • Yogurt batido Lala natural/fresa 900g: $41.50 la pieza
  • Crema ácida Precissimo 450ml: $21.00 la pieza

Claves para maximizar tus compras en Soriana

Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:

  • Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
  • Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
  • Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa

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