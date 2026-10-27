Martes y Miércoles del Campo Soriana 27 y 28 de octubre de 2026: las imperdibles ofertas en la huerta

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.
En esta ocasión, durante los días 27 y 28 de octubre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.
Descuentos destacados en el departamento de frutas y verduras
Aquí te presentamos precios increíbles para el martes 27 y miércoles 28 de octubre del 2026, con varios de estas frutas y verduras con descuentos de su precio regular:
- Plátano: $22.50 el kilo
- Pepino: $24.90 el kilo
- Piña Gota de Miel: $23.90 el kilo
- Sandía con semilla: $20.90 el kilo
- Sandía sin semilla: $23.90 el kilo
- Melón chino: $26.80 el kilo
- Papa blanca: $39.90 el kilo
- Jitomate saladet: $29.80 el kilo
- Cebolla blanca: $34.90 el kilo
- Zanahoria: $14.90 el kilo
- Limón con semilla: $36.90 el kilo
- Limón sin semilla: $42.00 el kilo
- Calabacita indiana: $28.50 el kilo
- Chayote sin espinas: $19.90 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $23.80 por pieza
- Aguacate Hass Jumbo: $52.00 el kilo
- Aguacate criollo: $59.90 el kilo
- Manzana red delicious: $32.90 el kilo
- Manzana gala: $39.90 el kilo
- Naranja: $18.50 el kilo
- Papaya: $42.90 el kilo
- Tuna blanca: $32.00 el kilo
- Plátano macho: $40.90 el kilo
- Plátano dominico: $46.90 el kilo
- Tomate verde: $27.90 el kilo
Carnes, pollos, pescados y mariscos
- Pollo entero con vísceras Bachoco: $39.80 el kilo
- Pollo entero con vísceras Pilgrim’s: $44.80 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
- Pierna de cerdo congelada con hueso: $57.00 el kilo
- Molida de res especial 80/20: $108.90 el kilo
- Milanesa de res de lila: $159.00 el kilo
- Pulpa de cerdo en trozos: $92.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $115.00 el kilo
- Filete de bagre de canal: $74.90 el kilo
- Filete de tilapia congelado: $84.00 el kilo
- Camón mediano sin cabeza: $198.00 el kilo
- Huevo blanco precissimo de 30 piezas: $82.50 el paquete
- Queso fresco panela Soriana 400g: $54.00 la pieza
- Atún en agua/aceite Precissimo 140g: $14.00 la lata
- Frijol negro o pinto Precissimo 900g: $34.00 la pieza
- Arroz súper extra Precissimo 900g: $18.50 la pieza
- Aceite vegetal Precissimo 800ml: $32.50 la pieza
- Manteca de cerdo 1kg: $52.00 el paquete
- Yogurt batido Lala natural/fresa 900g: $41.50 la pieza
- Crema ácida Precissimo 450ml: $21.00 la pieza
Claves para maximizar tus compras en Soriana
Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:
- Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
- Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
- Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa