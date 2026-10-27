Día de San Judas Tadeo 2026 ¿Por qué se celebra este 28 de octubre y cuál es su significado? (Luis Aldana)

Cada 28 de octubre, miles de creyentes se reúnen en los templos dedicados a San Judas Tadeo para conmemorarlo y agradecer los milagros que se le atribuyen. Uno de los lugares en los que más gente congrega durante esta fecha en la CDMX es el Templo de San Hipólito.

San Judas Tadeo es uno de los santos más famosos en la religión católica y todos los años su celebración convoca a sus devotos para celebrar misas, llevar imágenes, así como a aquellos que deseen agradecer o realizar una petición.

¿Por qué se celebra el 28 de octubre el Día de San Judas Tadeo y cuál es su significado?

El Día de San Judas Tadeo se celebra cada 28 de octubre, aunque sus creyentes lo conmemoran el 28 de cada mes. No obstante, es en octubre cuando se realizan misas o peregrinaciones en su honor.

De acuerdo a la tradición católica, el Día de San Judas Tadeo se celebra el 28 de octubre porque en esa fecha se conmemora su martirio al lado de San Simón. Ellos dos fueron asesinados juntos en la antigua Persia, debido a que predicaban el Evangelio.

¿Quiénes celebran a San Judas Tadeo?

San Judas Tadeo es un santo de la Iglesia católica y es venerado principalmente por aquellas personas que atraviesan momentos complicados, ya sea en lo familiar, económico o personal. Es considerado el santo patrono de las causas difíciles, desesperadas o perdidas.

A lo largo de los últimos años, la devoción por San Judas Tadeo ha crecido de manera exponencial, ya que es considerado un símbolo de esperanza para las personas que se encuentran en situaciones muy complicadas.

¿Quién fue San Judas Tadeo?

San Judas Tadeo fue un apóstol de Jesús, quien después de su muerte se dedicó a predicar el Evangelio, por lo que posteriormente fue asesinado al lado de San Simón.

Sus predicaciones lo llevaron a lugares en Mesopotamia, distintas regiones de Medio Oriente, y a Persia, donde terminó como mártir. Usualmente es confundido con Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús.