Los mejores disfraces para Halloween 2026 CIUDAD DE MÉXICO, 16OCTUBRE2026.- Comerciantes ambulantes desfilaron desde el cruce de la avenida Bucareli y Juárez con motivo del inicio de la venta de mercancía alusiva al Día de Brujas (Halloween) y el Día de Muertos. Caracterizados con máscaras y maquillajes, las y los comerciantes recorrieron el primer cuadro para llamar la atención e invitar al consumo de sus productos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

En esta temporada de Halloween, las fiestas de disfraces no se han hecho esperar este 2026, aquí te traemos una lista de los disfraces más populares basado en los estrenos en cines de este año.

Spiderman

El amigable vecino tomó relevancia con su película Spiderman: Brad New Day, el traje es simple y sencillo, un traje completo del héroe de Nueva York. Puedes encontrarlo en tiendas en línea o en algunos puestos de mercados en México.

Disfraz de Spiderman, el héroe de Nueva York

Toy Story

Este tipo de temática está inclinada en un ámbito familiar, con las y los protagonistas de la 5 entrega en cines como Woody, Jessie y Buzz Lightyear. Puedes recrear los disfraces vaqueros con ropa que tengas en casa y añadir algún complemento como cabello con papel crepe o pieles de animales con alguna tela parecida; igualmente puede adquirirlos en línea.

Jessie y Woody de Toy Story (kareniralavargas/Pexels)

Mario Bros

Los hermanos Bros regresaron a la pantalla grande con Super Mario Galaxy, este tipo de disfraz puede realizarse de manera sencilla con un overol y una playera roja o verde, dependiendo si quieres ser Luigi o Mario. Los sombreros representativos puedes elaborarlos desde casa o comprarlos en alguna tienda.

Luigi y Mario (Toni Canaj/Pexels)

Odiseo

La Odisea de Christopher Nolan fue un boom en todas las pantallas IMAX en México, por lo que este disfraz no puede faltar en el catálogo cinematográfico, debido a todos los elementos que tiene, es mejor adquirirlo.

Disfraz de Odiseo para Halloween 2026 (Pexels)

Doctor Doom

Previo al estreno de la nueva película de Marvel, Avengers: Doomsday, una opción para las fiestas de Halloween es el nuevo antagonista de su universo cinematográfico, Doctor Doom. Puedes adquirir los elementos destacados por separado o comprar el conjunto.

Doctor Doom, el nuevo antagonista de Marvel (Pexels)

Harry Potter

El Elegido volverá este año con su serie Harry Potter y la Piedra Filosofal en HBO, lo que ha generado mayor popularidad en estos meses. El disfraz es fácil de realizar, solo necesitarás un túnica negra, una playera blanca, una corbata roja, unos anteojos y un lápiz de maquillaje para la cicatriz, puedes completar el outfit con una varita mágica.

Disfraz Harry Potter, previo a el estreno de su serie (Ludmila Nilava/Pexels)

Supergirl

Otra película en cartelera en este 2026, fue el título de la superheroína, prima de Superman, Supergirl. Para elaborar este disfraz necesitarás una blusa azul, una falda y capa roja; puedes agregar la ‘S’ con una impresión o comprar una camisa que ya tenga el símbolo.

Supergirl, la prima de Superman (@melissabenoist)

Nikki y Bear

Finalmente, una de las parejas más impactantes de este año en la película de Obsesión, solo deberás agregar un poco de sangre a tu peinado y ropa.