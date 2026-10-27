¿Murió Laura Bozzo? Esto se sabe del estado de salud de la conductora

Laura Bozzo La presentadora de televisión peruana se encuentra hospitalizada en CDMX (Cuartoscuro)

En las últimas horas comenzó a circular información sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo, en medio de los reportes sobre las complicaciones médicas que enfrenta la conductora peruana.

La publicación que asegura que la presentadora de televisión falleció no cuenta con una confirmación oficial entre la información disponible. A continuación, te contamos cómo surgió el rumor y cómo está la polémica conductora, incluido su estado de salud actual.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo hoy?

Los últimos datos difundidos indican que la conductora peruana continúa hospitalizada y que la neumonía representa uno de los principales retos para su recuperación.

La actualización fue compartida en el programa Hoy, donde la periodista Martha Figueroa señaló que la evolución de Bozzo ha sido limitada, pese a que algunos indicadores muestran estabilidad.

Han pasado 12 días desde que la conductora fue trasladada de Acapulco a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada. Durante ese periodo, su recuperación presenta avances leves, aunque la neumonía continúa y todavía no se reportan cambios sustanciales.

En la emisión también se indicó que su frecuencia cardiaca se mantiene estable y que no ha sido necesario volver a intubarla.

¿Por qué surgió el rumor de que Laura Bozzo murió?

La especulación comenzó después de que el influencer puertorriqueño Félix Arroyo publicara en X un mensaje en el que afirmaba que la presentadora había fallecido. “Fallece Laura Bozzo ¡Descanse en paz!" La publicación suma más de 600 mil visualizaciones.

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Laura Bozzo?

La hospitalización de la conductora trascendió el 13 de octubre, cuando se reportó una emergencia médica en Acapulco, Guerrero.

Dos días después, Aarón Guerrero, asistente de Bozzo, explicó que una complicación intestinal relacionada con una úlcera hizo necesaria una intervención quirúrgica de emergencia. Según su testimonio, la presentadora llegó consciente al hospital, aunque presentaba deshidratación.

Debido a su condición, fue trasladada a la Ciudad de México para recibir atención especializada. Desde entonces, los reportes han señalado dificultades durante su recuperación.