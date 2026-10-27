Noah Wyle ¿Quién es Noah Wyle y por qué la revista People lo nombró el hombre “más sexy” del año 2026?

El actor estadounidense Noah Wyle, de 55 años, ha sido nombrado el hombre más sexy del mundo de este 2026. Este martes, la revista People reveló la identidad de la estrella recordada por sus papeles en producciones como ER y The Pitt.

¿Por qué Noah Wyle fue elegido el hombre más sexy del mundo?

La publicación otorgó este distintivo al actor debido a su intensidad cautivadora, su presencia escénica y ese atractivo clásico de galán de cine que combina con un estilo cercano y carismático.

Tras conocer la noticia, su esposa Sara Wyle, de 46 años y ganadora de un Globo de Oro, se mostró entusiasmada y fue la encargada de convencerlo de aceptar el título: “No lo podía creer. Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor”, comentó Wyle.

Su esposa le insistió en que el título también reconocía su calidad como compañero de vida y padre presente, un modelo de masculinidad y compromiso familiar que vale la pena difundir: “Vale, si tú lo dices”, relató Wyle entre risas, agregando que a ella le complació mucho que esto reflejara su buen gusto. En su entorno destacan además que es un hombre de hogar, involucrado en las tareas cotidianas y en la crianza de sus hijos.

¿Cómo fue la sesión de fotos de Noah Wyle en la revista People?

Como figura central de la portada, Wyle posó para una sesión fotográfica realizada en agosto en una finca situada sobre los acantilados de Malibú. Durante la sesión, el actor lució un conjunto de mezclilla, posando dentro y fuera de una camioneta clásica junto a su hija Frances, de 11 años, y su perra labrador color chocolate, Lily.

Esta no es la primera vez que el actor aparece en las páginas especiales de la revista. En la década de los 90, en pleno auge de su personaje del doctor John Carter en ER, conquistó a la audiencia e integró la emblemática portada grupal dedicada a los “Hombres más sexys de ER” junto a sus compañeros de reparto George Clooney, Eriq La Salle y Anthony Edwards.

¿Quién es Noah Wyle y cuál es su trayectoria?

Noah Wyle comenzó su carrera en la actuación a principios de los noventa. A los 22 años logró su primer gran papel en la televisión al dar vida al doctor John Carter en la célebre serie médica ER.

A lo largo de los años consolidó su trayectoria con proyectos como la serie “Falling Skies”, con su papel como el Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt, interpretación que le valió cuatro premios Emmy y un Globo de Oro.