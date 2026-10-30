Afterwork by Heineken: Parcels regresa a la CDMX para elevar el fin de semana de la F1

Parcels Esta edición reunirá a los asistentes en un entorno que invita a disfrutar de la música y conectar con la energía de la ciudad. (Heineken)

La emoción del Gran Premio de México trasciende el circuito y se vive también a través de la música. En uno de los fines de semana más emblemáticos de la Ciudad de México, Heineken presentará la cuarta edición de Afterwork con la presencia de Parcels.

¿Cuándo se realizará el DJ de Parcels este fin de semana en la F1?

De esta forma, el próximo viernes 30 de octubre en Soho House Mexico City, con un DJ Set de Parcels, la banda australiana reconocida por su distintiva fusión de indie y electrónica.

Con una propuesta que combina música, espacios únicos y nuevas formas de encuentro, Afterwork by Heineken continúa posicionándose como una plataforma que transforma los momentos de convivencia en experiencias memorables.

Esta edición reunirá a los asistentes en un entorno que invita a disfrutar de la música y conectar con la energía de la ciudad durante un fin de semana de gran relevancia internacional.

La participación de Parcels aporta una propuesta sonora distintiva a esta edición, sumándose a las experiencias de entretenimiento que acompañarán al Gran Premio de México y reforzando la conexión de Heineken con la música y la cultura contemporánea.

“En Heineken creemos que las grandes experiencias suceden cuando las personas se reúnen para compartir momentos auténticos. Afterwork refleja esa visión al reunir música, talento y espacios que inspiran nuevas conexiones. Con Parcels, queremos ofrecer una experiencia especial durante uno de los fines de semana más vibrantes de la Ciudad de México”, comentó María José Carbia, International Premium Sr. Brand Manager de Heineken.

¿Cómo obtener un acceso para Parcels en el fin de semana de la F1?

Durante 2026, Afterwork by Heineken ha celebrado distintas ediciones en Ciudad de México y Monterrey. La plataforma continuará su recorrido en Guadalajara, donde realizará su última parada del año, consolidando una propuesta que acerca experiencias musicales distintivas a diferentes ciudades del país.

Los accesos para esta edición estarán disponibles a través de My Heineken y las redes sociales oficiales de @heineken_mx, donde se compartirán los detalles para formar parte de esta experiencia.

La cuarta edición de Afterwork by Heineken llegará el 30 de octubre a Soho House Mexico City, con un DJ Set de la banda australiana Parcels.