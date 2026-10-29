Exatlón México 2026: ¿Quién gana La Villa 360 hoy 29 de octubre?

Exatlón México Hoy se disputa La Villa 360 (Exatlón)

Durante la competencia de esta noche los hombres pondrán sus habilidades al límite para salvarse en la Zona de Peligro, a su vez los participantes de Exatlón México se enfrentarán por última vez en la semana para conseguir las comodidades de La Villa 360. Aquí te contamos quién gana este jueves 29 de octubre en Exatlón México.

¿Quién gana La Villa 360 hoy en Exatlón México?

El equipo Escarlata se perfila como el favorito para ganar hoy. Sin embargo, habrá que esperar los resultados oficiales del programa de hoy para saber quién se lleva la victoria. Aquí podrás consultar la actualización en cuanto se dé a conocer al equipo ganador.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 29 de octubre?

La batalla por La Villa 360 de este jueves 29 de octubre se podrá observar en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO; también se podrá ver en la página web de TV Azteca.

A su vez, se podrá disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.