¿Qué le pasó a Ramón Rojo Villa, líder de Sonido La Changa? Reporte oficial de su estado de salud

Ramón Rojo Villa Fundador y líder de Sonido La Changa,

Ramón Rojo Villa, fundador y líder de Sonido La Changa, presenta problemas de salud que obligaron a suspender sus presentaciones. Su equipo pidió comprensión al público y expresó sus deseos de recuperación para una de las figuras más representativas de la cultura sonidera mexicana.

El comunicado oficial llega después de que el sonidero anunciara la cancelación de su participación en el 2º Festival Cultural Ecatepec 2026, programada para el miércoles 28 de octubre. La decisión fue atribuida a motivos de salud de su líder.

¿Cuál es el estado de salud de Ramón Rojo Villa, líder del Sonido la Changa?

La familia y el equipo de Sonido La Changa informaron que Ramón Rojo Villa necesita reposo y atención médica. Aunque el mensaje no precisa un diagnóstico, la agrupación dejó claro que su recuperación requiere prioridad y que, por ahora, debe mantenerse alejado de sus compromisos habituales.

El texto estuvo acompañado de una petición de solidaridad dirigida a sus seguidores.

“Hoy con el corazón en la mano, elevamos nuestras oraciones y nuestros mejores deseos para la pronta recuperación de nuestro líder, maestro y leyenda, el Sr. Ramón Rojo Villa, Sonido La Changa. En estos momentos su salud requiere de reposo y atención, por lo que pedimos a todo nuestro querido público, con mucho respeto, su comprensión, empatía y solidaridad”, explicaron en redes sociales.

El sonidero también agradeció las muestras de afecto recibidas y transmitió un mensaje de respaldo al músico, a quien reconoció como líder y referente de una historia construida alrededor de la música y el baile popular.

Además, solicitó estar atentos a la información oficial sobre el estado de salud de Ramón Rojo Villa.

Los antecedentes médicos del líder de la Changa

La situación ya había obligado a modificar su agenda en agosto de 2026, cuando Ramón Rojo Villa fue sometido a una cirugía. En aquel momento, su equipo comunicó que tenía indicación médica de guardar reposo por 14 días.