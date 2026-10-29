¿Cuándo se pide calaverita en México? Fecha para pedir dulces en Día de Muertos 2026

Día de Muertos Miles de niños salen a pedir calaverita en esta fecha tradicional de la cultura mexicana (Fotos Cuartoscuro y Crónica Digital)

Con la llegada del Día de Muertos, las calles mexicanas se preparan para recibir una de las tradiciones más esperadas por los niños, pedir calaverita.

Disfrazados de catrinas, calaveras y otros personajes alusivos a estas fechas, los pequeños recorren las colonias y comercios con una calaverita en las manos para reunir dulces y monedas. La pregunta que surge cada año es cuándo se pide calaverita en México.

Calaverita: ¿Cuándo se piden dulces en México por Día de Muertos?

La fecha principal para salir a pedir calaverita es el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se celebra el Día de Todos los Santos. Sin embargo, la costumbre no tiene una jornada única en todo el país. Dependiendo de la comunidad y las dinámicas familiares, los recorridos también pueden realizarse el sábado 31 de octubre y extenderse hasta el lunes 2 de noviembre.

Aunque Halloween contribuyó a popularizar los recorridos infantiles el 31 de octubre para conseguir golosinas, pedir calaverita conserva una identidad vinculada con las celebraciones mexicanas del Día de Muertos..

La calaverita, generalmente elaborada de cartón o plástico, funciona como recipiente para recibir los obsequios.

Frases tradicionales para pedir calaverita

La picardía mexicana también aparece en las rimas que acompañan los recorridos. Algunas de las expresiones utilizadas por los niños son: