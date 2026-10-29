Día de Muertos y Halloween ¿Cuál es la diferencia? (Pexels)

Durante los últimos años, es cada vez más común que el Día de Muertos y el Halloween sean utilizados como sinónimos, principalmente entre las nuevas generaciones. No obstante, se trata de dos festividades que, si bien pueden compartir ciertas similitudes, no son lo mismo.

Aunque la verdad sea dicha, a los más jóvenes les ha gustado adoptar estas dos tradiciones y la han bautizado como la temporada spooky. Esta época oficialmente abarca desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre; sin embargo, desde inicios de octubre empiezan las fiestas y las temáticas de terror.

¿Por qué se celebra el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una tradición propia de los mexicanos y tiene sus orígenes en el México prehispánico, en el que se realizaba un culto a la muerte para honrar a los familiares fallecidos. Esta festividad se realiza el 1 y 2 de noviembre, mientras que el 1 se dedica a las difuntas infancias y el 2 es para los adultos.

La celebración del Día de Muertos está basada en la creencia del retorno de las almas al plano terrenal para estar con sus seres queridos. Actualmente, se combinan elementos prehispánicos y católicos.

Durante estas fechas se alzan ofrendas con flores de cempasúchil, las fotografías y comidas favoritas de los difuntos, así como se pone el famoso pan de muerto. También el 1 de noviembre las infancias se disfrazan y salen a la calle a pedir su ‘calaverita’.

¿Qué es Halloween y por qué se celebra?

Por otro lado, el Halloween tiene sus orígenes en las creencias paganas celtas y con el tiempo se ha unido a las creencias cristianas. A su vez, la industria del entretenimiento estadounidense ha construido la idea que se tiene actualmente de esta festividad, es decir, los vampiros, las brujas y los personajes de las películas de terror.

Halloween proviene de la expresión ‘All Hallow Eve’ (víspera de todos los santos) y sus inicios se remontarían a la conmemoración de los difuntos y la celebración de los celtas del samhain. Esta fiesta coincidía con el equinoccio de otoño, el cual era muy importante, ya que significaba que la naturaleza daba sus últimos frutos del año.

Durante el corpúsculo del 31 de octubre y 1 de noviembre creía que los muertos podían visitar la tierra de los vivos y que los entes malignos podrían manifestarse, por lo que en el umbral de los hogares se colocaban comida como frutas para ofrecérselo a los espíritus malvados; algunas personas creen que de ahí viene el famoso ‘truco o trato’.

¿Cuál es la diferencia entre el Día de Muertos y Halloween?

Aunque las dos celebraciones provienen de culturas diferentes, con el paso del tiempo y el avance del cristianismo han hecho de estas festividades algo similares; entre ellas es que se adaptaron al calendario cristiano para eliminar las prácticas paganas.

No obstante, es verdad que cada persona y comunidad le brinda a sus tradiciones su propio significado, por lo que esta época es usada para honrar a los difuntos. También es cierto que, debido a la globalización y la influencia del entretenimiento estadounidense, el Halloween se ha alejado un poco de sus orígenes.