Cambio de horario en México: ¿En qué estados aplica todavía y cuándo es?

Cambio de horario Se llevará a cabo el primer fin de semana de noviembre. (Pexels)

El horario de invierno se aplicará el primer fin de semana de noviembre en Norteamérica. En México, sólo ciertos territorios deberán modificar sus relojes.

¿En qué países se hace el cambio de horario y por qué?

Aunque en Europa el cambio se efectuó la semana pasada, será este fin de semana en que Canadá, Estados Unidos, México y algunos países del Caribe hagan el cambio al horario de invierno. La lista de países es la siguiente:

Estados Unidos (excepto Arizona, Puerto Rico y Hawaii)

(excepto Arizona, Puerto Rico y Hawaii) México (sólo ciertos municipios fronterizos)

(sólo ciertos municipios fronterizos) Canadá (excepto Saskatchewan)

(excepto Saskatchewan) Bahamas

Haiti

Cuba, que por lo general hace el cambio, se lo saltará este año para aliviar su crisis energética.

En 2022, México se unió a la lista de países que no hacen el cambio. Estos incluyen casi todo el continente asiático, casi todo el continente africano, Brasil, Rusia, entre muchos otros. Sólo un tercio de los países en el mundo alteran sus relojes.

La razón por la que algunos países que aplicaban el horario de verano, como México o Brasil, dejaron de hacerlo incluyen una disminución en problemas de salud y accidentes, además de cuestionar la efectividad del supuesto ahorro de electricidad.

En un estudio publicado por la BBC, el profesor de salud pública Jagdish Khubchandani, de la Universidad Estatal de Nuevo México, compartió estudios que indican el cambio de horario afecta el ritmo circadiano, lo cual puede resultar condiciones cardiacas severas.

Además, se ha registrado un incremento en choques vehiculares fatales de hasta el 30 por ciento en países que cambian sus relojes y el supuesto ahorro de energía sólo llega al 4 por ciento.

En la Unión Europea, se discute la eliminación de esta práctica desde 2018, mientras que en Estados Unidos hay una ley en el Senado llamada “Sunshine Protection Act” que eliminaría el cambio, aunque según el presidente Donald Trump es una propuesta polémica.

¿Qué estados de México todavía cambian a horario de invierno?

En México, desde que se abolió el cambio, sólo ciertos municipios de los estados que comparten frontera con Estados Unidos modifican sus horarios. La lista completa es la siguiente:

Baja California : Todo el estado.

: Todo el estado. Chihuahua : Ciudad Juárez, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

: Ciudad Juárez, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

A pesar de ser un estado fronterizo, Sonora no aplica la medida en ninguno de sus municipios.

¿Cuándo se hace el cambio a horario de invierno?

El cambio al horario de invierno se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre a las 2:00 horas de la madrugada. El reloj se deberá atrasar una hora.

Es decir, que a las 2:00 el reloj tiene que colocarse a la 1:00. Aunque muchos teléfonos celulares ya se configuran automáticamente, es importante cerciorarse que sea así y configurar todos los otros dispositivos que no hagan el cambio de manera automática, como relojes de muñeca y despertadores.