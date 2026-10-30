Cielo Mágico: ¿Cómo es la celebración de los 10 años de este festival en Nuevo León?

Cielo Mágico Del 23 al 25 de octubre, Santiago, Nuevo León, se llenó de color con una nueva edición del festival. (Mille High)

Durante diez años, Cielo Mágico ha reunido a miles de personas en torno a una celebración donde el cielo, la música y la convivencia son protagonistas, por lo que la gente de Nuevo León vio un espectáculo sin igual por los cielos.

¿Cuándo se realizó el festival Cielo Mágico?

Del 23 al 25 de octubre, Santiago, Nuevo León, se llenó de color con una nueva edición del festival, que combinó globos aerostáticos con distintas experiencias.

Entre las propuestas que formaron parte de esta décima edición destacó el Miller Beer Garden, un punto de encuentro que invitó a hacer una pausa y celebrar los momentos simples en compañía de personas especiales.

Inspirado en la Golden Hour, este espacio reunió música, bebidas y una atmósfera iluminada por los colores del atardecer rodeados de naturaleza para disfrutar de Cielo Mágico.

Además, uno de los momentos más especiales del festival fue una nueva entrega de Golden Hour Sessions, la plataforma de Miller High Life que celebra las cosas simples de la vida, como disfrutar de la puesta del sol a través de DJ sets en escenarios emblemáticos.

¿Quién fue el talento que tocó en Cielo Mágico?

En esta ocasión, Gil Montiel llevó su música a las alturas con un DJ set desde un globo aerostático, acompañado por los colores del atardecer.

Esta nueva sesión se sumó a las dos entregas anteriores de Golden Hour Sessions: una frente al mar en San Carlos, Sonora, y otra rodeada de las montañas de la Huasteca, Nuevo León.

Las tres experiencias se encuentran disponibles en la playlist de YouTube de la marca, reuniendo distintos paisajes de México en torno a la música y la magia de la hora dorada.

“Para Miller High Life, ser parte de los 10 años de Cielo Mágico representó una oportunidad para crear experiencias memorables. Buscamos llevar nuestra esencia premium a escenarios especiales como este y hacer de la Golden Hour un momento para celebrar las cosas simples de la vida, disfrutar de buena música y vivir algo extraordinario”, comentó Marielena Lazcano, Brand Manager de Miller High Life.

Durante tres días, Cielo Mágico reunió 50 globos aerostáticos, espectáculos de luces, propuestas gastronómicas y experiencias pensadas para disfrutar desde el amanecer. Como parte del lineup musical, el escenario Miller contó con la participación de Bacilos, Mau & Ricky y De Parranda.

Con esta participación, Miller High Life se sumó a los 10 años de Cielo Mágico y llevó su esencia a una experiencia que transformó a Santiago, Nuevo León, en un punto de encuentro alrededor de la música, el cielo y nuevas formas de disfrutar.