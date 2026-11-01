Arturo Sosa y Gerardo Morris inauguran Arte Club por todo lo alto junto a Victoria Justice

Arturo Sosa, Gerardo Morris y Voctoria Justice en Arte Club Cortesía

La vida nocturna de la Ciudad de México suma un nuevo protagonista. Los reconocidos empresarios Arturo Sosa y Gerardo Morriscelebraron por todo lo alto la inauguración de Arte Club, un nuevo espacioque llega a Polanco con la promesade convertirse en uno de los puntos de encuentro más exclusivos y atractivos del entretenimiento capitalino.

Ubicado en una de las zonas más distinguidas de la ciudad,prácticamente en la esquina de Presidente Masaryk, Arte Club abrió sus puertas por primera vez el pasado 29 de octubre con una celebración que reunió glamour, música, personalidades y una invitada internacional de lujo: Victoria Justice.

La actriz y cantante estadounidense fue la protagonista de Love Zombie Party, una exclusivafiesta de Halloween que dio identidad a esta primeragran noche del recinto y reunióa invitados especiales, artistas, celebridades y representantes de la industriadel entretenimiento.

La velada estuvo marcada por una atmósferaenvolvente, donde el espíritu de Halloween se fusionó con la energía de la música y el encanto de la vida nocturna de Polanco. Una inauguración que no pasó inadvertida y que despertó el interés de la prensa de espectáculos.

Arturo Sosa y Gerardo Morris: una nueva apuesta para la vida nocturna de Polanco

Al frente de esta nueva propuesta se encuentran Arturo Sosa y Gerardo Morris, quienes apostaron por crear un espacio con personalidad propia, diseñado para recibir a quienes buscan experiencias de entretenimiento, exclusividad y encuentros socialesen uno de los corredores más distinguidos de la capital.

Durante la inauguración, Arturo Sosa, gerente de Marketing de Arte Club,tuvo una participación destacada en la recepción y atención de los invitados y medios de comunicación.

Con una actitud cercana, amable y profesional, estuvo permanentemente al frente de la atención a los reporteros y periodistas, dándolesla bienvenida y facilitando las condiciones necesarias para realizar entrevistas y obtener la cobertura de esta celebración.

Su acompañamiento y disposición contribuyeron a generar un ambiente de cordialidad con los representantes de la prensa,quienes acudieron para documentar una noche que marcó el nacimiento de un nuevo espacio dentro del panorama del entretenimiento nocturno de la Ciudad de México.

Victoria Justice y Love Zombie Party: el encanto de Hollywood en México

La presencia de Victoria Justice aportó un carácter internacional a la inauguración. Reconocida mundialmente por su participación en la exitosa serie Victorious, la artista regresó a México para compartir una nueva etapa de su trayectoria y reencontrarse con el público mexicano.

La celebración Love Zombie Party encontró en Arte Club el escenarioperfecto para fusionar su propuesta musical con el concepto de Halloween, convirtiendo la noche en una experiencia que combinó cultura pop, entretenimiento y sofisticación.

Durante su visita,Victoria también compartiócon los medios detalles sobre Love Zombie, una canción que escribió cuando tenía 17 años y que hoy vuelve a cobrar vida con una nueva propuesta musical, reflejo de su evolución y libertad creativa como artista independiente.

Maestros Joyeros sorprende a Victoria con una creación exclusiva

Pero el glamour de esta visita comenzó un día antes. El 28 de octubre, Victoria Justice protagonizó una rueda de prensa en la boutique de MaestrosJoyeros, ubicada tambiénen Polanco, donde numerosos representantes de medios de comunicación se dieron cita para conversar con la artista.

Durante este encuentro, la firma mexicana de alta joyería le entregó una pieza extraordinaria diseñada especialmente para ella: el dije Corazón Zombie, una exclusiva creación en oro rosa inspirada en el universo de Love Zombie.

La joya, identificada con la referencia DI00C49B63, destaca por su combinación de piedras preciosas:

● Diamantes DE-VS: 0.620 quilates.

● Zafiros rosas: 1.588 quilates.

● Esmeraldas: 1.347 quilates.

● Dimensiones: 35.4 mm x 58.4 mm.

● Peso: 30.10 gramos.

Una piezaque fusiona la creatividad de la alta joyería mexicanacon la identidad artística de Victoria Justice. La entrega, presenciada por los medios asistentes, se convirtió en uno de los momentos más especiales de su agenda en México.

Una inauguración que anuncia una nueva era del entretenimiento

Entre la exclusividad de una pieza de alta joyería, el encuentro con los medios de comunicación y una fiesta de Halloween encabezada por una estrellainternacional, la visita de Victoria Justice dejó una huella especial en la agenda social y de entretenimiento de la capital.

Para Arturo Sosa y Gerardo Morris,la inauguración de Arte Club representa el comienzo de un nuevo capítulo en la vida nocturna de Polanco, con una propuesta que busca reunir música, personalidades y experiencias en un mismo escenario.

Arte Club abrió sus puertas con una primera noche a la altura de las grandes celebraciones: Victoria Justice como invitada internacional, el glamour de Love Zombie Party y una nueva apuestaempresarial que prometedar mucho de qué hablar en la escena nocturna de la Ciudad de México.