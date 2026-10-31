Números ganadores del Melate Retro 1682 Resultados del sorteo hoy sábado 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre se anunciarán los números ganadores del Melate Retro 1682, el cual tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos y que se puede ir acumulando en caso de no haber ganadores. Aquí te decimos cuál es la combinación ganadora de esta noche.

¿Cuáles son los números ganadores del Melate Retro de este sábado 31 de octubre?

La combinación ganadora del Melate Retro de este sábado 31 de octubre es:

XX-XX-XX-XX-XX

¿Cómo y cuándo se juegan los sorteos del Melate Retro?

El Melate Retro se lleva a cabo dos veces por semana durante todo el año. El sorteo se realiza los días martes y sábados a las 21:00 horas. Para participar solo hay que comprar en el expendio más cercano un volante de Melate Retro y llenarlo.

Cada participante solo puede jugar hasta tres veces, y en caso de querer participar con una o dos combinaciones, se tiene que marcar “Nulo” en la casilla que no se utilice. En este sorteo también los jugadores pueden elegir sus propios números o pedir un Melático Retro.

Para ganar, los números en los boletos deben coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional; mientras más números coincidan, mayor será el premio.

¿Dónde revisar los números ganadores del Melate Retro y cómo recoger el premio?

Los ganadores del sorteo de este sábado del Melate Retro se anuncian a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como en su página web, así como en sus redes sociales. De resultar ganador, puedes solicitar a un agente autorizado que compruebe tu boleto.

Los ganadores cuentan con 60 días naturales desde el día posterior al sorteo para reclamar su premio. Por otro lado, los ganadores tendrán que acudir a las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.